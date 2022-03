रणबीर कपूर-आलिया भट्ट अप्रैल में करने जा रहे हैं सगाई, दिसंबर में बजेगा बैंड-बाजा, निकलेगी बारात!

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) बॉलीवुड के वो लवबर्ड्स हैं, जिनकी शादी की इंतजार कब से उनके फैंस को है. पिछले एक साल से दोनों की शादी (Ranbir Kapoor and Alia Bhatt marriage) को लेकर चर्चाएं गर्म हैं. दोनों 7 फेरे लेकर कब एक होंगे, इस बात पर न तो भट्ट परिवार से और न ही कपूर परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन आया है. लेकिन अब होने वाले दूल्हे राजा यानी रणबीर कपूर ने खुद शादी के लेकर बात की है और ये कहा है कि शादी का धमाल बहुत जल्द घर में होने वाला (Ranbir Kapoor says marriage will happen very soon) है.

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को पिछले दिनों डिजाइनर बीना कनन के साथ देखा गया था. दोनों की पिछले दिनों साथ में शॉपिंग पिक्चर्स भी आईं, जिसके बाद फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों जल्द ही कोई गुड न्यूज फैंस को सुनाने वाले हैं.

आलिया भट्ट के साथ शादी के मूड में हैं रणबीर कपूरहाल ही एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने शादी की तारीख से जुड़े सवाल पर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा कि वह और आलिया शादी करने के पूरे मूड में हैं और दोनों जल्द शादी के बंधन में भी बंधेंगे.

शादी की डेट पर रणबीर कपूर का जवाब

रणबीर कपूर शादी के बंधन में बंधने के मूड में तो हैं लेकिन जब शादी की तारीख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि मैं मीडिया को अनाउंस कर दूं डेट, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि मैं और आलिया दोनों ही शादी के बंधन में बंधने की प्लानिंग कर रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि यह जल्द होगा.’

अप्रैल में सगाई, दिसंबर में शादीईटाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल में सगाई के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने दिसम्बर 2022 में शादी करने की प्लानिंग की है. दरअसल, अप्रैल में शादी करना दोनों परिवारों के लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा. ऐसे में रणबीर औऱ आलिया ने परिवार के साथ मिलकर अप्रैल के महीने में सगाई करने का फैसला लिया है. रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है कि आलिया और रणबीर हर साल दिसंबर में वेकेशन मोड में रहते हैं तो हो सकता है कि वह शादी के लिए दिसंबर का ही महीना चुनें.

‘शर्माजी नमकीन’ के प्रमोशन में लगे हैं रणबीर कपूरआपको बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने डायरेक्टर अयान मुखर्जी की मच-अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग खत्म की है. जिसकी जानकारी हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी. रणबीर इन दिनों अपने पापा ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म ‘शर्माजी नमकीन’ के प्रमोशन में लगे हुए हैं.