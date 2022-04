रणबीर कपूर को सासू मां की तरफ से मिला 2.5 करोड़ का तोहफा, सालियों ने जूता चुराई में मांगे 11.5 करोड़!

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी (Ranbir Kapoor-Alia Bhatt wedding) हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद दोनों के इस खास दिन की तस्वीरें और शादी में निभाए गए रीति-रिवाजों के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं. रणबीर-आलिया दोनों ने बड़ी सादगी के साथ बिना किसी दिखावे के अपनी शादी को मायानगरी मुंबई में ही परिवार और कुछ चुनिंदा दोस्तों के साथ खास बनाया. शादी के बाद शादी के वीडियोज और तस्वीरें देख फैंस खुश हैं. आलिया के मंगलसूत्र और अंगूठी (Alia Bhatt Mangalsutra and wedding Ring) के बाद अब रणबीर को उनके ससुराल से मिले खास तोहफे (Ranbir received special gifts from his in-laws) और सालियों की जूता चुपाई (Joota Chupai) को लेकर की गई बड़ी डिमांड के बारे में भी जान लीजिए.

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी (Ranbir-Alia wedding) के जश्न की तस्वीरों से लेकर इनसाइड स्टोरी तक हम आपको बता रहे हैं. आलिया के मंगलसूत्र और अंगूठी (Alia Bhatt Mangalsutra and wedding Ring) के बाद जान लीजिए कि आखिर रणबीर को अपनी ससुराल से क्या खास तोहफा मिला है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

आलिया भट्ट अपनी मम्मी सोनी राजदान और रणबीर कपूर के साथ कैमरे को पोज देती दिखीं. सबने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के भावी जीवन के लिए खूब सारी शुभकामनाएं दीं.

रणबीर की सालियों की भारी-भरकम डिमांडशादी हो और जूता चुराई की रस्म न हो, भला ये कैसे हो सकता है. बॉलीवुड की इस मच अवेटेड शादी में भी जूता चुराई की रस्म अदा की गई और जूते के बदल रणबीर की सालियों ने ऐसी डिमांड की, जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे. आलिया भट्ट की गर्ल गैंग ने अपने जीजू से जूता चुराई में 11.5 करोड़ रुपये मांगे. पैसों को लेकर चले लंबे मजाक और खींचतान के बाद आखिरकार उन्हें 1 लाख रुपये का लिफाफा दिया गया.

आलिया ने सेलेक्ट किया था रिटर्न गिफ्टरीति-रिवाजों के अनुसार शादी में आए मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट देने थे. इसके लिए भी भट्ट परिवार की तरफ से खास तैयारी की थी, जो खुद आलिया ने कर रखी थी. रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मेहमानों को बहुत खास कश्मीरी शॉल दिए गए, जिन्हें खुद दुल्हन आलिया भट्ट ने चुना था. इन शॉल्स का फैब्रिक बहुत ज्यादा खास था और हर कोई इनसे काफी ज्यादा इंप्रेस नजर आया.