रणबीर कपूर-श्रद्धा कपूर देंगे क्रिसमस से पहले तोहफा, 'अवतार' से है कनेक्शन!

मुंबई. रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के घर राहा के आने के बाद से खुशियों का माहौल है. आलिया इन​ दिनों आराम कर रही हैं. वहीं, रणबीर अपना काम शुरू कर चुके हैं. पापा बनने के बाद सबसे पहले श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) के साथ उनकी अनाम फिल्म सामने आएगी. लव रंजन (Luv Ranjan) निर्देशित इस फिल्म का टाइटल और रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है. खबर है कि फिल्म के टाइटल और रिलीज के अनाउंसमेंट के लिए स्पेशल वीडियो तैयार किया गया है, जो क्रिसमस से पहले ​जारी होगा.

लव रंजन की यह फिल्म लव ड्रामा बताई जा रही है. यह पहला मौका है जब रणबीर और श्रद्धा की जोड़ी दर्शकों के सामने आएगी. ऐसे में दोनों को सभी से इंट्रोड्यूस करने के लिए लव रंजन ने खास प्लानिंग की है. पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, रंजन की टीम की ओर से एक खास वीडियो तैयार किया गया है, जिसके जरिए फिल्म का नाम और रिलीज डेट बताई जाएगी. इसे अगले हफ्ते यानी क्रिसमस से पहले दर्शकों के सामने लाया जाएगा.

‘अवतार’ के साथ लाने की प्लानिंग

अगले हफ्ते दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा किसी फिल्म का क्रेज है, तो वह है ‘अवतार’ के सैकंड पार्ट ‘अवतार: दि वे ऑफ वॉटर’ (Avatar: The Way Of Water) का. जानकारी के अनुसार, फिल्म की अगले हफ्ते स्पेशल स्क्रीनिंग होने वाली है. इसी स्क्रीनिंग के साथ लव रंजन की फिल्म का स्पेशल वीडियो जारी किया जाएगा. यानी दर्शकों के लिए यह डबल ट्रीट की तरह होगा. दरअसल, ‘अवतार’ को लेकर लोगों के बीच बेहद क्रेज है. ऐसे में एक साथ कई लोगों तक फिल्म की जानकारी पहुंचाने के लिए ही लव रंजन ने यह प्लानिंग की है. बता दें ‘अवतार’ का दूसरा भाग 16 दिसम्बर को रिलीज हो रहा है.

खबरों के मुताबिक, फिल्म के टाइटल और रिलीज डेट के बाद फिल्म के ट्रेलर, म्यूजिक आदि के रिलीज के लिए भी स्पेशल प्लानिंग की गई है. वीडियो के बाद सीरीज के तौर पर एक के बाद एक चीजों को दर्शकों के सामने लाया जाएगा.