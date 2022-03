ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं. लेकिन फैंस के लिए अपनी फिल्‍मों की एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, ज‍िन्‍हें उनके फैंस हमेशा संजो कर रखेंगे. ऋषि कपूर की आखिरी फिल्‍म ‘शर्माजी नमकीन’ (Sharmaji Namkeen ) का जब से पोस्‍टर सामने आया है, इसको लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं. इस फिल्‍म का ट्रेलर कल यानी गुरुवार को र‍िलीज होने जा रहा है. ऐसे में पापा की इस आखिरी फिल्‍म पर बेटे रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने अपनी बात रखी है. रणबीर कपूर ने कुछ देर पहले र‍िलीज हुए इस वीड‍ियो में ये भी बताया है कि पापा के जाने के बाद रणबीर खुद उनकी ये फिल्‍म पूरी करना चाहते थे. लेकिन कई कोश‍िशों के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाए और इस अधूरी फिल्‍म को परेश रावल ने पूरा क‍िया.

वीडियो में रणबीर कपूर अपने दिल की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं. रणबीर ने इस वीडियो में बताया है कि ऋषि कपूर तबीयत बिगड़ने के बावजूद फिल्म को हर कीमत पर पूरा करना चाहते थे. उन्‍होंने आगे इस वीडियो में कहा कि ऋषि कपूर के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद निर्माताओं ने वीएफएक्स ट्राइ किया, यहां तक कि रणबीर को प्रोस्थेटिक्स के जरिए फिल्म को पूरा करने की कोशिश की. लेकिन कुछ काम नहीं कर पाया और फ‍िर अनुभवी अभिनेता परेश रावल ने आगे आकर ये फिल्‍म पूरी की.

रणबीर कपूर इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं, ‘आपने सुना होगा कि Show Must Go On, लेकिन मैंने पापा को अपना जीवन जीते देखा है.’ उन्‍होंने आगे कहा, ‘शर्माजी नमकीन हमेशा मेरे पिता की सबसे प्यारी यादों में से एक रहेगा. यह कुछ ऐसा है जो स्क्रीन पर, अपने अनगिनत प्रशंसकों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी.’

बता दें, आत्म-साक्षात्कार और खोज की एक भरोसेमंद और दिल को छू लेने वाली कहानी, शर्माजी नमकीन हाल ही में रिटायर हुए एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, जिसे एक धमा-चौकड़ी मचाने वाले महिलाओं के किटी सर्कल में शामिल होने के बाद समझ आता है कि उसमें कुकिंग करने का कितना जुनून है. हितेश भाटिया द्वारा निर्देशित और मैकगफिन पिक्चर्स के सहयोग से एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित, फिल्म में दिवंगत ऋषि कपूर और परेश रावल हैं, जो फिल्म में टाइटल किरदार निभा रहे है. साथ ही जूही चावला, सुहैल नैय्यर, तारुक रैना, सतीश कौशिक, शीबा चड्ढा और ईशा तलवार भी फिल्म में हैं. फिल्म का प्रीमियर 31 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा.