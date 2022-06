Ranveer Vs Wild: कन्फर्ट जोन से बाहर आना चाहते थे रणवीर सिंह, वाइफ दीपिका पादुकोण से बोले- 'मेरी लाइफ सपाट है'

Ranveer Singh debut with Bear Grylls: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के ओटीटी शो 'रणवीर वर्सेज वाइल्ड विद बेयर ग्रील्स' (Ranveer VS Wild With Bear Grylls) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. जारी हुए ट्रेलर में रणवीरअपनी लेडी लव दीपिका पादुकोण के लिए अपनी जान खतरे में डालते हुए देखे गए थे. अब इस इंटरैक्टिव एडवेंचर शो में शामिल होने की वजह को रणवीर ने बताया है.











Follow us on