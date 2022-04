Ranbir-Alia Wedding: बस एक क्लिक में पढ़िए, रणबीर कपूर-आलिया भट्ट की शादी से जुड़ी ये 10 बड़ी खबरें

Ranbir Kapoor-Alia Bhatt Wedding: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रणबीर कपूर और एक्ट्रेस आलिया भट्ट आज शाम 7 बजे शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. इन दोनों की शादी को बहुत ही प्राइवेट रखा गया है. तो आइए, रणबीर और आलिया की शादी से जुड़ी अपडेट आपको इन 10 बड़ी खबरों के साथ देते हैं-

Ranbir Alia Wedding: करीना-सैफ, करण जौहर, नीतू कपूर पहुंचे, देख‍िए स‍ितारों से सजी शादी की तस्वीरेंरणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आल‍िया भट्ट (Alia Bhatt) की शादी आज मुंबई में उनके वास्‍तु अपार्टमेंट वाले घर में हो रही है. बॉलीवुड का ये पावर कपल आज से ‘पति-पत्‍नी’ के रूप में लोगों के सामने नजर आएगा. खबरों की मानें तो रणबीर और आल‍िया आज शादी पूरी होने के बाद लगभग 7 बजे दुन‍िया के सामने हस्‍बैंड-वाइफ के तौर पर पहली एंट्री ले सकते हैं. इस शादी में ह‍िस्‍सा लेने के लिए कपूर और भट्ट खानदान के लोग न‍िकल चुके हैं ज‍िनकी ताजा तस्‍वीरें सामने आई हैं.

Ranbir Kapoor-Alia Bhatt का रिसेप्शन अब मुंबई के ताज होटल में नहीं होगा, बदल गई जगहरणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) शादी पूरे रीति-रिवाज के साथ होने की तैयारी चल रही है. 13 अप्रैल को धूमधाम के साथ मेहंदी की रस्म हुई. रणबीर कपूर की मम्मी नीतू कपूर (Neetu Kapoor) और बहन रिद्धिमा कपूर साहनी समेत पहुंचें हुए सभी घरवालों और दोस्तों ने मेहंदी रचाई. बॉलीवुड के कई फेमस गानों पर सबने जमकर डांस किया और धमाल मचाया. रणबीर अपनी इमेज की तरह ही अपनी शादी से जुड़ी सभी खबरों को सीक्रेट रखना चाहते हैं, और काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो रहे हैं. इसीलिए शादी की तारीख से लेकर रिसेप्शन वेन्यू तक के बारे में कुछ साफ-साफ पता नहीं चल पा रहा है. प्री-वेडिंग फंक्शन के बीच अब खबर आ रही है कि रिसेप्शन की जगह बदल दी गई है.

Ranbir Kapoor-Alia Bhatt wedding : शादी के बाद रणबीर कपूर करेंगे धमाका, सोशल मीडिया पर लगेगी आग?मुंबई: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) आज शादी (Ranbir-Alia Marriage) के बंधन में बंधने वाले हैं. नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर ने बुधवार को जानकारी दी है कि आज रणबीर-आलिया कपूर ‘वास्तु’ के घर में शादी के बंध जाएंगे. अब फैंस दोनों की शादी की तस्वीरों का इंतजार कर रहे हैं. फैंस को उम्मीद है कि वरुण धवन, कैटरीना कैफ या रणवीर-दीपिका की तरह आलिया भी अपनी शादी की तस्वीरों को फैंस के साथ शेयर करेंगी.

रणबीर कपूर के पापा को याद कर इमोशनल हुईं नीतू कपूर, मेहंदी रचे हाथों में लिखवाया ऋषि कपूर का नाम!रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की शादी पर पूरा कपूर खानदान खुशियां मना रहा हैं. हो भी क्यों ना, लंबे समय बाद इस खानदान में शहनाई जो बज रही है. रणबीर की मम्मी नीतू कपूर (Neetu Kapoor) भी हर मां की तरह अपने लाडले बेटे के सिर पर सेहरा सजाने की तैयारियों में जुटी हैं. लेकिन रह-रह कर उन्हें अपने दिवंगत पति ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की याद आ रही है. ये लाजिमी भी है, क्योंकि ऋषि कपूर ने भी रणबीर की शादी को लेकर कई तरह के ख्वाब देखे थे. ऐसे में उनका नहीं रहना मां-बेटे को अखर रहा है.

अमिताभ बच्चन ने Ranbir-Alia को खास अंदाज में दी शादी की बधाई, जानें क्या बोले बिग बीRanbir Kapoor Alia Bhatt Wedding: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. रणबीर कपूर के घर वास्तु में कपल अपने खास दोस्त और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में सात फेरे लेंगे. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट (Ranbir Kapoor and Alia Bhatt) की शादी (Ranbir-Alia Marriage) के पहले से ही उन्हें करण जौहर (Karan Johar) से लेकर संजय दत्त (Sanjay Dutt) समेत कई स्टार शादी की बधाई भी दे चुके हैं. वहीं, अब अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी इस स्टार कपल को शादी के पहले बधाई दी है.

आलिया भट्ट को एक बार फिर विदा करेंगी मां सोनी राजदान, जानिए पहले कब की थी बेटी की विदाईआलिया भट्ट (Alia Bhatt) आज रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की दुल्हनिया बनकर कपूर खानदान की बहू बन जाएंगी. हर माता-पिता का सपना होता है कि उसकी राजकुमारी को उसके सपनों का राजकुमार मिल जाए. आलिया-रणबीर के बीच का प्यार देख दोनों परिवार चाहते थे कि वो जल्द से जल्द एक हो जाए. आज वो घड़ी आ गई है. आज महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) और सोनी राजदान (Soni Razdan) अपनी बेटी को विदा करेंगे. सोनी राजदान आज दूसरी बार अपनी बेटी को विदा (Soni Razdan will again do bidaai of her Daughter) करेंगी.

रणबीर कपूर-आलिया भट्ट लेंगे आज सात फेरे, दीपिका पादुकोण ने किया रिएक्ट?आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की (Ranbir Kapoor and Alia Bhatt’s wedding) खबरों पर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने रिएक्शन दिया है. एक्ट्रेस ने अयान मुखर्जी के उस पोस्ट को लाइक किया है, जिसके जरिए डायरेक्टर ने कपल की शादी पर पक्की मुहर लगाई थी. दीपिका ने अयान के उसी पोस्ट यानि ‘ब्रह्मास्त्र’ के ‘केसरिया’ म्यूजिक को लाइक करते हुए दोनों को प्यार भेजा है. बता दें कि आज गुरुवार, 14 अप्रैल को कपल की शादी है. रणबीर की मां एक्ट्रेस नीतू कपूर इसकी पुष्टि कर चुकी हैं.

आलिया भट्ट की मेहंदी सेरेमनी से सामने आई पहली तस्वीर, रणबीर कपूर की बहन ने शेयर की Inside Picआलिया भट्ट और रणबीर कपूर की मेहंदी सेरेमनी (Alia Bhatt and Ranbir Kapoor mehendi Ceremony) के बाद से फैंस की बेकरारी तस्वीरों को लेकर बढ़ गई है. फैंस आलिया ही नहीं वहां पहुंचे सभी मेहमानों के हाथों में रची मेहंदी की एक झलक देखना चाहते हैं. होने वाले दूल्हा-दुल्हन के हाथों में लगी मेहंदी के लिए अभी शायद इंतजार करना होगा, लेकिन हाल ही में रणबीर कपूर की बहन ने करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) ने मेहंदी सेरेमनी की एक इनसाइड तस्वीर को शेयर किया है, जिसको देख फैंस काफी खुश हो रहे हैं.

नीतू कपूर ने शादी की रस्मों के बीच बेटे-बहू पर लुटाया प्यार, रणबीर-आलिया का प्यारा सा वीडियो किया शेयररणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) आज शादी (Ranbir Kapoor Alia Bhatt Wedding) के बंधन में बंधने वाले हैं. लंबे समय से शादी के तारीखों की लगाई जा रही अटकलों के बीच नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर ने खुद बुधवार को पैपराजी को जानकारी दी कि आज गुरुवार को रणबीर कपूर के घर ‘वास्तु’ में दोनों की शादी होगी. इस बीच, नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने अपने होनी वाली बहू पर जमकर प्यार लुटाया है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में दोनों का बहुत ही प्यारा वीडियो शेयर किया जिसमें रणबीर और आलिया की बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है.