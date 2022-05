सैफ अली खान ने सालों पहले फैज-गालिब को लेकर कही थी ये बात, अब सफाई में बोले- दवाइयां ले रहा था

सैफ अली खान (Saif Ali Khan) जब अपने 20s में थे, तब उन्होंने फैज-गालिब को लेकर एक बयान दिया था. वो इंटरव्यू इतना वायरल हुआ कि लोगों ने बातें करने शुरू कर दीं. अब सालों बाद एक्टर ने सफाई (Saif Ali Khan clarified on his statement on Faiz and Ghalib) देते हुए कहा कि उस वक्त मैं मानसिक तौर पर ठीक नहीं था और दवाइयां ले रहा था.











