सलमान-आयुष के एक्शन से भरपूर 'Antim' अब ओटीटी पर देखें, जानें कब और कहां होगी स्ट्रीम?

सलमान खान (Salman Khan) ने लॉकडाउन के दौरान फिल्म 'राधे : योर मोस्ट वांटेड भाई' (Radhe : Your Most Wanted Bhai)' को ओटीटी पर रिलीज किया था. एक बार फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भाईजान का जलवा नजर आएगा. उन्होंने 'अंतिम: द फाइनल ट्रुथ' (Antim: The Final Truth OTT release) के डिजिटल रिलीज (Salman Khan Antim OTT release) के लिए इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म को चुना है.