सोमी अली-सलमान खान का क्यों हुआ था BREAKUP, बोलीं- मैं शादी के लिए भारत आई थी लेकिन...

सोमी अली (Somy Ali) बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं, जो सलमान खान (Salman Khan) के साथ 90 के दौर में सालों तक रिलेशनशिप में रहीं. दोनों के रोमांस के किस्से लोगों ने खूब सुने लेकिन करीब 8 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया और सोमी सलमान से ब्रेकअप (Salman Khan ex Somy Ali) कर वापस यूएस चली गईं. सालों के बाद सोमी ने बताया कि आखिर क्यों उनका और सलमान खान का प्यारभरा ये रिश्ता टूट (Somy Ali reveals why they broke up) गया था.

8 साल तक चला था सोमी और सलमान का रिश्तासोमी अली (Somy Ali) और सलमान खान (Salman Khan) के बीच रिश्ता साल 1991 से 1999 के बीच तक रहा. अपनी 8 साल की उस प्रेम कहानी को सालों बाद सोमी ने एक इंटरव्यू के दौरान याद किया. द फ्री प्रेस जर्नल (The Free Press Journal) से बातचीत में सोमी ने सलमान खान के माता-पिता की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है.

इसलिए वापस गईं यूएससोमी ने कहा, ‘मैंने उनके माता-पिता और परिवार से बहुत कुछ सीखा. मैंने भी सलमान से भी सीखा. आखिरकार, किसी भी रिश्ते में, अगर आप खुश नहीं हैं, तो अलग होना बेहतर है. यही हाल था सलमान और मेरे रिश्ते का और मैंने वापस अमेरिका जाने का फैसला कर लिया.’

सोमी अली सलमान खान से शादी करनी चाहती थीं.

‘मैंने प्यार किया’ देख हुआ था क्रशसोमी ने बताया कि उन्होंने 17 साल की उम्र में सलमान को डेट करना शुरू कर दिया था. उन्होंने कहा, ‘हम हिन्दी फिल्में देखा करते थे और मुझे सलमान पर क्रश हो गया. मुझे उस रात सपना आया और मैंने इंडिया रवाना होने का फैसला कर लिया. मैं उस वक्त केवल 16 साल की थी और मेरे लिए सोचना भी अजीब था कि मैं मुंबई जा सकती हूं और वहां जाकर शादी कर सकती हूं. मैं शादी का सपना देखा और मुझे लगा यह ऊपर वाले की मर्जी है. मैंने अपना सूटकेस ढूंढना शुरू कर दिया. मैंने मां से कहा कि मैं सलमान खान से शादी करने के लिए मुंबई जा रही हूं.’

सोमी ने जब सलमान खान से कहा था- तुमसे शादी के लिए आई हूंसोमी ने सलमान खान के साथ एक फिल्म की शूटिंग भी की, जो कि किसी वजह से बंद हो गई. उस दौरान अपनी फीलिंग्स के बारे में बयां करते हुए सोमी ने बताया, ‘हम नेपाल जा रहे थे. मैंने उनके सामने ही बैठी थी. मैंने तुरंत उनका फोटो निकाला और उन्हें दिखाया. मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए इतनी दूर से यहां आई हूं. उन्होंने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है. मैंने कहा- इससे फर्क नहीं पड़ता. मैं टीनेजर थी. हमारा रिलेशनशिप एक साल बाद शुरू हुआ था, जब मैं 17 की हुई. पहले उन्होंने मुझसे कहा था, आई लव यू.’

सलमान के माता पिता से मिला जीवन का सबकसलमान के माता पिता के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘मैंने उनके माता-पिता से जो सीखा वह बहुत ही अद्भुत है. उनके घर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते थे. लोग उनके घर आते थे. किसी के लिए दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ. वह धर्म में बिलकुल भेद नहीं करते. जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक है.

सलमान खान की जमकर की तारीफबातचीत के दौरान सोमी ने सलमान की तारीफ की. उन्होंने सलमान को ‘उदार’ कहा और जानवरों के प्रति उनके प्यार के लिए उनकी तारीफ की. उन्होंने सलमान के परोपकारी कामों की भी तारीफ की जो वह बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं.