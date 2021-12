संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने अपने किलर लुक से लोगों के दिलों को किया घायल

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) की बेटी त्रिशाला दत्त (Trishala Dutt) अपनी ग्लैमरस तस्वीरों और वीडियोज को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में हमेशा वायरल होती रहती हैं. इन दिनों त्रिशाला की एक बेहद ही ग्लैमरस फोटो (Trishala Dutt Photos ) इंटरनेट का पारा बढ़ा रहा है. उन्होंने यह तस्वीर अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है. उनकी इस तस्वीर को देखकर फैंस उनके हुस्न की जमकर तारीफ कर कर रहे हैं और साथ ही धड़ल्ले से शेयर भी कर रहे हैं. त्रिशाला के ग्लैमरस अवातार को देखकर कहा जा सकता है किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेसस के भी पसीने छूट सकते हैं.

त्रिशाला का ग्लैमरस अवतारतस्वीर में आप देख सकते हैं कि त्रिशाला दत्त (Trishala Dutta) ब्लैक मोनोकिनी पहनी हुई हैं. उनका यह किलर लुक किसी के दिल को घायल करने के लिए काफी है. वह आइने के सामने खड़ी होकर अपनी ग्लैमरस सेल्फी क्लिक कर रही हैं. साथ ही बेहद ही स्टाइलिश हैट भी पहन रखी हैं. हैट पर ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ का टैग लाइन भी लिखा है, जिसे वो फ्लॉन्ट कर रही हैं. फोटो पोस्ट करने के साथ ही उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर मैसेज लिखा है, ‘Need A Break’.

त्रिशाला का ग्लैमरस अवतार(फोटो आभार instagramtrishaladutt)

त्रिशाला को चाहिए ऐसा हसबैंडकुछ दिन पहले त्रिशाला दत्त ने अपने इंस्टा हैंडल पर ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ask Me Anything) सेशन किया, जहां उनके फैंस ने उनसे कई सवाल किए। इनमें से कई सवाल उनकी निजी जिंदगी से जुड़े थे. एक फैन ने उनसे उनकी शादी की प्लानिंग के बारे में पूछा. जब त्रिशाला दत्त से एक फैन ने पूछा कि, वो शादी कब करेंगी? तब उन्होंने कहा कहा, “मैं तब शादी करूंगी, जब मुझे एक प्रॉपर जेंटलमैन मिल जाएगा, जो मुझे सम्मान, प्यार और सराहना देगा, जो मैं डिजर्व करती हूं.” इससे साफ है कि, वो अभी अपने फ्यूचर हसबैंड की तलाश कर रही हैं.

इंस्टाग्राम पर है तगड़ी फैन फॉलोइंगबता दें कि और स्टार्स की तरह त्रिशाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पब्लिक नहीं कर रखा है. उनका इंस्टा अकाउंट प्राइवेट है. इसके बावजूद उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. पेशे से वे इस समय एक साइकोथेरेपिस्ट हैं.

त्रिशाला दत्त, संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी हैं. ऋचा शर्मा के निधन के बाद से ही वो अपने नाना-नानी के साथ अमेरिका में ही रहती हैं. हालांकि, भले ही वो अपने पिता संजय दत्त से दूर रहती हैं, लेकिन उनका अपने पिता के साथ काफी अच्छा बॉन्ड है. दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आते हैं.