सारा अली खान के दिलचस्प वीडियो ने बनाया फैंस का दिन, दिखा एक्ट्रेस का मजेदार अंदाज

नई दिल्ली: सारा अली खान (Sara Ali Khan) अपने फैशन और फोटोशूट को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. वो आए दिन तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करते रहती हैं. अब सारा अली खान ने एक वीडियो शेयर किया है जिसको लेकर वो सुर्खियों में हैं. उनका कूल अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. अपने नए वीडियो में सारा अली खान पूल से लेकर छत और आसमान की भी सैर करती हुई दिख रही हैं. उनका ये वीडियो काफी दिलचस्प है.

सारा अली खान ने यह वीडियो इंस्टाग्राम (Sara Ali Khan instagram) पर शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है- Pool, bungalow and Sun. Sara is having lots of fun. साथ ही वीडियो में भी वो ऐसा ही कहती नजर आ रही हैं. सारा अली खान इस वीडियो में पूरे बंगले का नजारा दिखाती नजर आ रही हैं. इसमें वो छत, पेड़-पौधे और स्वीमिंग पूल के नजारे भी दिखा रही हैं. करीब तीन मिनट के इस वीडियो में सारा अली खान खूब दौड़ते भागते हुए और नजारे दिखा रही हैं.

उनके इस वीडियो पर एक शख्स ने कमेंट किया है- यह शानदार है सारा. वहीं, एक और शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा है- जो सारा से जले जरा साइड से चले. एक और यूजर ने कमेंट कर लिखा है- सो क्यूट. इंस्टाग्राम पर एक और शख्स ने लिखा है कि- आप इतना अधिक अपनी मां जैसी दिखती हैं. आपको बता दें कि सारा अली खान सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह की बेटी हैं. दोनों का एक बेटा इब्राहिम अली खान भी है. इब्राहिम अली खान करण जौहर की अपकमिंग फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में बतौर असिस्सटेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं.

इस फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं. सारा अली खान कुछ समय पहले ही आनंद एल राय की ‘अतरंगी रे’ में नजर आईं थीं. इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और धनुष थे. इसके बाद सारा अली खान विक्की कौशल के साथ लक्ष्मण उत्तेरकर की अगली फिल्म में नजर आएंगी. इसे कार्तिक आर्यन-कृति सेनन की फिल्म लुका छिपी की सीक्वल मानी जा रही है. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

इस फिल्म में फैमिली मैन फेम शारिब हाश्मी भी नजर आएंगे. लक्ष्मण उत्तेरकर फिल्म ‘मिमी’, और ‘लुका छिपी’ जैसी फिल्में बना चुकी हैं. सारा अली खान और विक्की कौशल भी लक्ष्मण उत्तेरकर की फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके हैं.