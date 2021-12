सारा अली खान ने करण जौहर से पूछा मशरूम को लेकर ये सवाल, जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

सारा अली खान (Sara Ali Khan) की ‘नमस्ते दर्शको’ सीरीज (Namaste Darshako series) से शायद ही कोई अनजान होगा. सारा ‘नमस्ते दर्शको’ सीरीज में मजेदार बातों के साथ कई बार ऐसी जानकारी भी सामने आ जाती है, जो लोगों के काम आ जाती है. हाल ही में सारा अली खान अपनी फिल्म ‘अतरंगी रे (Atrangi Re)’ के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची हैं. दिल्ली पहुंचने के बाद सारा ने करण जौहर (Karan Johar) से मुलाकात की और एक ऐसा सवाल पूछा, जिसको सुनने के बाद वह उस सवाल का जवाब नहीं दे सके. सारा ने जब करण को सवाल का सही जवाब दिया तो वह अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सके.

‘नमस्ते दर्शको’ के नए वीडियो के हाजिर हुए सारा अली खान

सारा अली खान (Sara Ali Khan) इन दिनों अपनी फिल्म ‘अतरंगी रे (Atrangi Re)’ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव सारा अपनी तस्वीरों और वीडियोज के साथ अपनी खास सीरीज ‘नमस्ते दर्शको’ (Namaste Darshako) के लिए जानी जाती हैं, जिसमें वो कोई भी फनी कंटेट डालती हैं.

करण जौहर से किया फनी सवालसारा ने हाल ही में अपनी इंस्टा स्टोरी करण जौहर के साथ ये वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में सारा नमस्ते दर्शक कहते हुए करण जौहर को वेलकम करती हैं और उन्हें भी फैंस से नमस्ते करने को कहा, फिर एक्ट्रेस फिल्ममेकर से एक फनी सवाल करती है. एक्ट्रेस पूछती है कि ‘Why was the mushroom always invited to the party?'(पार्टी में मशरूम हमेशा इनवाइटेड क्यों होता था?).

सारा अली खान ने ये वीडियो अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है.

जवाब देने में नाकाम रहे करण जौहरइस सवाल के बाद करण जौहर कुछ सेकेंड सोचने लगे, फिर उन्होंने हारकर कहा कि उन्हें कोई क्लू नहीं है. इसके बाद एक्ट्रेस एकदम से कहती हैं कि ‘because he was a fun-gi means fun-guy’ (क्योंकि वो एक फन-गाय था). ये जवाब सुन करण अपनी हंसी नहीं रोक पाए वहीं, इस लेम जोक के बाद एक्ट्रेस खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाती है.

धनुष और अक्षय कुमार के साथ जमेगी सारा की जोड़ी

करण जौहर से पहले सारा ने अपनी सहेली तान्या के साथ इस सीरीज का एक वीडियो शेयर किया था, जो खूब वायरल हुआ. आपको बता दें सारा फिल्म ‘अतरंगी रे’ में धनुष और अक्षय कुमार के साथ नजर आने वाली हैं. फिल्म ‘अतरंगी रे’ की बात करें तो पिछले साल ही फिल्म की घोषणा की गई थी. ‘रांझणा’ के बाद धनुष आनंद एल राय की दूसरी फिल्म में नजर आने वाले हैं.

‘अतरंगी रे’ के बाद इन दो फिल्मों में आएंगी नजर

वर्कफ्रंट की बात करें तो फिल्म ‘अतरंगी रे’ के अलावा वे जल्द ‘द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा’ और ‘नखरेवाली’ में भी दिखाई देने वाली हैं,