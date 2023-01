पठान की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, परिवार पर संकट के बीच शाहरुख खान का जबरदस्त कमबैक, 5 पॉइंट में समझें सफलता के पीछे की कहानी

स‍िनेमा की दुनिया में एक कहावत बड़ी सटीक बैठती है, ‘जो द‍िखता है, वही बिकता है…’ और शायद यही वजह है कि जब भी कोई एक्‍टर कुछ सालों के ब्रेक के बाद वापसी करता है या पर्दे पर फिर से लौटने की कोशिश करता है तो अक्‍सर ब्रेक के बाद की कहानी, ब्रेक से पहले की कहानी से ब‍िलकुल अलग होती है. चाहे 3 साल बाद लौटे अभ‍िषेक बच्‍चन हों या फिर सुपरह‍िट्स की दुकान रहीं कर‍िश्‍मा कपूर, ‘द‍िलवाले दुल्‍हनिया ले जाएंगे’ की दुल्‍हन‍िया काजोल या फिर ‘ब्‍लैक’ और ‘कुछ-कुछ होता है’ जैसी फ‍िल्‍में करने वाली रानी मुखर्जी, ‘कमबैक’ शब्‍द ने सभी स‍ितारों की चमक में कमी की है. लेकिन 4 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रहे शाहरुख खान की कमबैक फिल्‍म ‘पठान’ ने बॉक्‍स ऑफिस पर जो चमत्‍कार क‍िया है, वो हैरान करने वाला है. पर ‘पठान’ ने बॉक्‍स ऑफिस पर पहले ही द‍िन से जो दादाग‍िरी द‍िखाई है, उसने कई सारे अनकही तोहमतों पर झन्नाटेदार तमाचा मारा है.

1. मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है…

‘पठान’ के तौर पर शाहरुख खान के कमबैक की कहानी, ह‍िंदी स‍िनेमा में शायद ही इससे पहले क‍िसी ने देखी होगी. फ‍िल्‍म की रिलीज से पहले शाहरुख ने एक ट्वीट के जवाब में कहा था, ‘मेरे पास कहने के ल‍िए कुछ नया नहीं है, इसल‍िए मैं इंटरव्‍यू नहीं दे रहा हूं. जब होगा, तो जरूर दूंगा…’ लेकिन शाहरुख ने जो नहीं कहा, वो सब अब उनके बिना कहे ही ‘पठान’ का बॉक्‍स ऑफिस कलेक्‍शन कह रहा है. कहते हैं कोई इंसान सबसे कमजोर तब होता है, जब उसके परिवार पर आंच आती है. प‍िछले साल शाहरुख के बेटे आर्यन खान को ड्रग्‍स केस में हि‍रासत में ल‍िया गया. शाहरुख तब भी कुछ नहीं बोले थे. शाहरुख अब भी कुछ नहीं बोले… पर अब सब शाहरुख-शाहरुख ही बोल रहे हैं. अक्‍सर फिल्‍मों की सफलता उसके प्रोडक्‍शन हाउस को खुश करती है, लेकिन ‘पठान’ की सफलता में पूरा बॉलीवुड नाच-कूद रहा है.

शाहरुख खान के फैन्स फिल्म पठान देखने के बाद खुशी जाहिर करते हुए.

2. ढूबते बॉलीवुड को पठान का सहारा

कोरोना के बाद लॉकडाउन में बॉलीवुड के ख‍िलाफ एक ऐसी लहर तैयार हुई कि सोशल मीड‍िया पर ‘बायकॉट बॉलीवुड’ ट्रेंड ही चल पड़ा. इस गैंग ने दावा कि‍या कि फिल्‍में हमने फ्लॉप कराई हैं, तो वहीं कई स‍िनेमा ज्ञानी कहते नजर आए कि ‘हमारी फिल्‍मों में वो कनेक्‍ट नहीं है, इसल‍िए फ्लॉप हो रही हैं.’ न‍िर्देशक रोह‍ित शेट्टी ने कहा, ‘अंधेरी से बांद्रा के बीच फिल्‍में तैयार हो रही हैं तो वो ऑड‍ियंस को कैसे कनेक्‍ट करेंगी.’ उन्‍हीं रोह‍ित शेट्टी ने पिछले साल क्रिसमस पर ‘सर्कस’ लगाया. करण जौहर ने तो अपनी फिल्‍म ‘ब्र्ह्मास्‍त्र’ को ह‍िट साब‍ित करने के ल‍िए बॉक्‍स ऑफिस नंबर की ऐसी जादुई दुनिया द‍िखाई की फिर खुद ही लोगों को समझाते नजर आए कि ‘ये ग्रॉस है, नेट नहीं, अरे ये इंडिया का नहीं दुनिया का नंबर है फलां फलां…’

शाहरुख खान ‘पठान’ के जरिए 4 साल पर्दे पर नजर आने वाले हैंं.

3. कई सवालों का अकेला जवाब है ‘पठान’

इस सारे हंगामे के बीच एक नरेट‍िव ये भी सेट क‍िया गया कि ह‍िंदी स‍िनेमा में जो ‘हीरोइज्‍म’ खो गया है, वो दर्शकों को साउथ स‍िनेमा की ‘केजीएफ’ और ‘आरआरआर’ जैसी फिल्‍मों में म‍िला है. या अब स्‍टार पावर जैसा कुछ नहीं है… अब बॉलीवुड सितारे दर्शकों को स‍िनेमा तक नहीं खींच पा रहे. बल्‍कि ज‍िन राजामौली की फिल्‍म की अंतरराष्‍ट्रीय जीत पर पूरा भारत खुश हो रहा था, उसके लिए उन्‍होंने दो टूक कह द‍िया, ‘आरआरआर’ बॉलीवुड की फिल्‍म नहीं है. एक ‘ट्व‍िटर प्रस‍िद्ध क्रिट‍िक’ ने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि ’56 साल का हीरो एब्‍स द‍िखाएगा, पठान का फ्लॉप होना तय है, ये ड‍िजास्‍टर होगी…’ लेकिन पूरा साल ये सारी थ्‍योर‍ियां बनाने और उन्‍हें साब‍ित करने वाले कई लोग 25 जनवरी, 2023 को शाहरुख खान की एंट्री देख समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये क्‍या हुआ…

4 . My Name is Khan से ‘पठान’ तक

फ‍िल्‍म के नाम यानी ‘पठान’ से लेकर इसके गाने तक पर जमकर हंगामा हुआ. कहा गया टाइटल बदलें, ये नहीं चलेगा. ‘पठान’ फिल्‍म के एक सीन में दीपिका पादुकोण, शाहरुख से पूछती हैं ‘पठान, तुम मुस्‍ल‍िम हो?’ तो पठान बने शाहरुख खान जवाब देते हैं, ‘पता नहीं मैं क्‍या हूं. पहले अनाथालय में पला और फिर n… मुझे इस देश ने पाला है, तो ये देश मेरा है.’ ‘माई नेम इज खान, ऐंड आईएम नॉट ए टेरेर‍िस्‍ट’ से लेकर ‘पठान’ बन देश की सेवा करते एक्‍स रॉ ऑफिसर के किरदार तक शाहरुख खान के साथ इस देश ने भी लंबा सफर तय क‍िया है. बुधवार को र‍िलीज हुई पठान ने पहले ही द‍िन दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्‍यादा की कमाई कर इतिहास रचा है. दूसरे द‍िन यानी 26 जनवरी को इसकी कमाई 70 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. यानी महज 2 द‍िनोंं में इस फ‍िल्‍म ने 125 करोड़ की कमाई कर डाली है.

5. ये सफलता कहानी की नहीं, क‍िरदार की है

इस बात पर खूब बहस की गुंजाइश है कि ‘पठान’ की कहानी में दम है या नहीं? ये असल में मसाला एंटरटेनर है या नहीं? या पठान में ऐसा नया क्‍या है, जो प‍िछले साल की बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर फ‍िल्‍में नहीं दे पाईं… पर इस बात में कोई शक-ओ-शुबा नहीं कि ‘पठान’ की जबरदस्‍त सफलता की कहानी ने शाहरुख खान के इस कमबैक को पूरे बॉलीवुड के र‍िवाइवल की कहानी बना द‍िया है. और हां, शाहरुख खान की ही डायलॉग लास्‍ट में याद रख‍िएगा क‍ि ‘पिक्‍चर अभी बाकी है मेरे दोस्‍त…’