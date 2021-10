24 Years Of Dil To Pagal Hai: करिश्मा कपूर जब माधुरी दीक्षित से टक्कर लेने को हुई थीं तैयार

24 Years Of Dil To Pagal Hai: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) स्टारर फिल्म ‘दिल तो पागल है’ (Dil To Pagal Hai) 31 अक्टूबर 1997 को रिलीज की गई थी. यश चोपड़ा (Yash Chopra) के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार का गेस्ट अपीयरेंस भी था. 24 बरस पहले आई ये फिल्म जबरदस्त हिट रही थी. इस म्यूजिकल फिल्म के गानों ने धूम मचा दी थी. इतना ही नहीं शानदार कोरियोग्राफी के लिए श्यामक डावर (Shiamak Davar) नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गए थे. हर फिल्म की मेकिंग और कास्टिंग को लेकर दिलचस्प किस्से होते हैं जो अक्सर सुने-सुनाए जाते हैं. कहते हैं कि इस फिल्म में भी सपोर्टिंग एक्ट्रेस का सेलेक्शन करना फिल्म मेकर के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गई थी.

यश चोपड़ा ने जब फिल्म ‘दिल तो पागल है’ बनाने का फैसला किया तो शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित फाइनल थे,लेकिन सपोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं मिल पा रही थी. इसकी सबसे बड़ी वजह थीं माधुरी दीक्षित, उनके साथ फिल्म में काम करने का रिस्क लेने को कोई भी एक्ट्रेस तैयार नहीं थी. किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि माधुरी के साथ काम करे. सेकेंड लीड के लिए यश की पहली पसंद जूही चावला थीं, लेकिन जूही ने सेकेंड लीड रोल करने से साफ इनकार कर दिया. चूंकि जूही भी तब तक हिट फिल्में देकर अपनी खास जगह बना चुकी थीं, इसलिए माधुरी के साथ सेकेंड लीड का ऑफर उन्हें जमा नहीं.

शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री ने तहलका मचा दिया था.

जूही चावला के मना करने के बाद यश चोपड़ा बड़ी मुश्किल में फंस गए. मीडिया की खबरों की माने तो यश ने जूही चावला के बाद रवीना टंडन को ऑफर दिया. बात नहीं बनी तो काजोल, मनीषा कोइराला और फिर शिल्पा शेट्टी को भी ऑफर दिया. लेकिन सबने सिरे से खारिज कर दिया. ऐसे में यश चोपड़ा ने करिश्मा कपूर से बात की तो करिश्मा ‘दिल तो पागल है’ में काम करने को राजी हो गईं तो यश ने राहत की सांस ली. करिश्मा ने भी कमाल की एक्टिंग कर यश को खुश कर दिया और जब फिल्म रिलीज हुई तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस निशा का रोल दर्शकों को बेहद पसंद आया. फिल्म क्रिटिक्स ने भी भरपूर सरहाना की. ‘दिल तो पागल है’ में निशा का रोल प्ले करने के लिए करिश्मा को सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड भी मिला.

करिश्मा कपूर ने फिल्म में शानदार काम किया था.

माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री भी जबरदस्त हिट रही. फिल्मी पंडितों की माने तो यश चोपड़ा के फिल्म करियर में ‘दिल तो पागल है’ एक सफल म्यूजिकल फिल्म बन गई. कहते हैं कि यश चोपड़ा ने इस फिल्म के संगीत को सफल बनाने के लिए कम मशक्कत नहीं की थी. इसके पीछे भी एक दिलचस्प वाकया है.

यश चोपड़ा ने जितनी मेहनत फिल्म की दूसरी लीड एक्ट्रेस फाइनल करने में की थी, उससे कम म्यूजिक पर नहीं की थी. फिल्म में संगीत निर्देशक उत्तम सिंह थे. कहते हैं कि उत्तम ने करीब 100 धुनें सुनाई तब जाकर यश चोपड़ा ने फाइनल किया. इन धुनों पर फिल्म के गाने बने जो सुपर डुपर हिट हुए. फिल्म का टाइटल सॉन्ग हो या ‘अरे रे अरे रे क्या हुआ’, या ‘भोली सी सूरत’, इन गानों को आज भी संगीतप्रेमी पसंद करते हैं. लता मंगेश्कर की आवाज और श्यामक डावर की कोरियोग्राफी ने सिल्वर स्क्रीन पर संगीत बिखेर दिया था.