'Tanhaji' के बाद अजय देवनग संग फिर देखेंगे शरद केलकर, चौथी बार बनने जा रही जोड़ी?

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर शरद केलकर (Sharad Kelkar) ने अपने आगामी प्रोजेक्ट का खुलासा किया है, जिसमें वह अजय देवगन (Ajay Devgn) के साथ एक बार फिर से स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाले हैं. बता दें कि इससे पहले इन शरद अजय देवगन के साथ फिल्म ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया'( Bhuj: The Pride of India), ‘तन्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ (Tanhaji: The Unsung Warrior) और ‘बादशाहो’ (Baadshaho) जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. अब शरद का कहना है कि वह चौथी बार अजय संग काम करने लिए बेताब हैं.

आपको बता दें कि शरद केलकर इन दिनों मराठी फिल्म ‘हर हर महादेव’ (Har Har Mahadev) को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. उनकी ये आने वाली फिल्म 25 अक्टूबर 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस फिल्म शरद बाजीप्रभु देशपांडे की भूमिका में दिखाई देंगे. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है.

अजय देवगन के साथ नए प्रोजेक्ट को किया कंफर्मपिंकविला से बात करते हुए शरद ने कहा, उन्हें लगा कि वह अजय के साथ आने वाली फिल्म भोला का हिस्सा बनेंगे हालांकि वह फिल्म में नहीं दिखाई देंगे. रिपोर्ट के अनुसार, शरद ने कहा, अजय ने मुझे फोन नहीं किया.

आगे रिपोर्ट के अनुसार, शरद ने देवगन के साथ एक नई प्रोजेक्ट की पुष्टि की और कहा, “हम कुछ प्लान बना रहे हैं. एक चीज थी जो आने वाली थी लेकिन मुझे लगता है कि प्रोग्राम मेल नहीं खा रहे हैं. लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि शायद अगला साल हम इस पर काम करेंगे और यह बेहद फन होने वाला है.” बातचीत में शरद प्रोजेक्ट के नाम का खुलासा नहीं किया लेकिन उन्होंने हिंट जरूर दिया की वह आने वाले समय में अजय के साथ फिर स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे.