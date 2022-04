ICCR की सिनेमा पर सेमिनार का उद्घाटन करेंगे शेखर कपूर, लगेगा बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा

भारत सरकार की संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस (ICCR) मई के पहले सप्ताह में भारतीय सिनेमा को लेकर 2 दिन की नेशनल सेमिनार करने जा रही है. इस सेमिनार का विषय होगा ‘इंडिया सिनेमा एंड सॉफ्ट पॉवर’. 3 और 4 मई को मुंबई में होने वाली इस सेमिनार का उद्घाटन मुंबई के राजभवन में राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी और ICCR के प्रेसीडेंट विनय सहश्रबुद्धे की मौजूदगी में मशहूर निर्माता निर्देशक शेखर कपूर करेंगे.

दुनियाभर में सिनेमा की सॉफ्ट पॉवर को महसूस किया जा रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, ऐसे में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री कैसे हिंदी व बाकी भाषाओं की मूवीज व म्यूजिक के जरिए दुनियाभर में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देकर एक बड़ी सॉफ्ट पॉवर के रूप में भारत का असर बढ़ा रही है, इसी विषय को लेकर ये सेमिनार आयोजित की जा रही है.

सिनेमा से जुड़े पांच विषयों पर होगा सेमिनार

इस सेमिनार में सिनेमा से जुड़े पांच विषयों पर फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज, स्कॉलर, राइटर्स, फिल्म सोसायटी मूवमेंट से जुड़े लोग व फिल्म क्रिटिक आदि हिस्सा लेंगे. ये पांच विषय होंगे- Cinematic Colonialism, Contribution of Cinema in making world understand the Idea of India, Global Influence of Film Music, Regional Cinema and its global impact. ICCR ने इस सेमिनार के लिए फ्लेम यूनीवर्सिटी से टाईअप किया है. आयोजन समिति में आकाशादित्य लामा, संतोष पठारे, सुमति वासुदेव, विनोद पवार, विष्णु शर्मा व युगांक गोयल हैं.

मुंबई के राजभवन में 3 मई को होगा सेमिनार का उद्घाटन

आकाशादित्य लामा व विष्णु शर्मा IFFI की ज्यूरी व स्क्रीनिंग कमेटी में भी रहे हैं. सेमिनार के पांच सेशंस में परेश रावल, मनोज मुंतसिर, समीर अनजान, प्रसून जोशी, रूपा गांगुली, भारत बाला, नीला माधव पांडा जैसी फिल्म जगत की हस्तियों के अलावा कई जाने माने फिल्म स्कॉलर व फिल्म समीक्षक भी हिस्सा लेंगे. पहले दिन के सैशंस व सेमिनार का उद्घाटन मुंबई के राजभवन में 3 मई को होगा तो दूसरे दिन के सेशंस व समापन 4 मई को मुंबई में ही फिल्म्स डिवीजन में होगा.

समापन भाषण सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर देंगे

समापन भाषण सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर देंगे. माना जा रहा है कि भारत सरकार इस सेमिनार में दी गई अनुशंसाओं को लेकर दुनियां भर में भारत के सिनेमा के प्रचार प्रसार को लेकर कुछ बड़े कदम उठा सकती है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए कोई भी इस सेमिनार के किसी भी सैशन में हिस्सा ले सकता है.