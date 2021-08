‘भाग मिल्खा भाग’ के लिए सोनम कपूर ने ली थी सिर्फ 11 रुपये फीस, 7 दिन में पूरी की थी शूटिंग

फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्ट्रेसेस और एक्टर हैं, जिन्होंने स्क्रिप्ट को पसंद आने के बाद भी फिल्म को करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि फिल्म के लिए मिलने वाली फीस उनके मन मुताबिक नहीं थी. हालांकि, ऐसे भी बहुत से कलाकार हैं, जिन्होंने फिल्म की स्क्रीप्ट सुनने के बाद खुद खुशी-खुशी अपनी फीस कम कर दी या कई बार व्यक्तिगत संबंधों के कारण फ्री में भी फिल्म की. फिल्ममेकर राकेश ओमप्रकाश मेहरा (Rakeysh Omprakash Mehra) अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘द स्ट्रेंजर इन द मिरर’ में सोनम कपूर (Sonam Kapoor) को लेकर एक चौकाने वाला खुलासा किया है.

राकेश ओमप्रकाश मेहरा (Rakeysh Omprakash Mehra) ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘द स्ट्रेंजर इन द मिरर (The Stranger In The Mirror,) ’ में अपनी फिल्म ‘भाग मिल्खा भाग’ में सोनम कपूर (Sonam Kapoor) की फीस के बारे में जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि फिल्म में बीरो का किरदार के बारे में जानने के बाद एक्ट्रेस ने फिल्म के लिए हां कह दिया था. फिल्म में सोनम कपूर का ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन उनके अपीयरेंस की तारीफ की गई थी.

फिल्ममेकर ने बताया कि सोनम कपूर ने फिल्म के लिए सिर्फ 11 रुपये की फीस ली थी. बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया सोनम कपूर ने फिल्म के लिए 11 रुपये क्यों लिए? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि 11 रुपये लेने के पीछे का कारण हमारी पुरानी जर्नी थी. उन्होंने कहा कि इस फिल्म से पहले हमने साथ में दिल्ली 6 में काम किया था. उस दौरान हमने एक अच्छी जर्नी बिताई थी.

इस बातचीत में उन्होंने आगे बताया कि सोमन ने फिल्म को सिर्फ 7 दिनों में ही पूरा कर लिया था, जिसमें दो गाने ‘मेरा यार’ और ‘ओ रंगरेज’ भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि देश के विभाजन और फिल्म में मिल्खा सिंह की भावना को इतने सुंदर ढंग से दिखाया गया था, जिसके बाद उन्होंने हमारी बहुत प्रशंसा की. इसलिए वह फिल्म में भी अपना योगदान देना चाहती थीं.

आपको बता दें हाल ही में राकेश ओमप्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘तूफान’ रिलीज हुई है. इस फिल्म में भी फरहान अख्तर मेन लीड में नजर आए थे. फिल्म में उनके साथ मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आईं.