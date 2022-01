सोनू सूद का बड़ा फैसला, पंजाब कांग्रेस में शामिल हुई बहन मालविका के लिए नहीं करेंगे प्रचार

सोनू सूद (Sonu Sood) पिछले 2 सालों से लगातार महामारी से प्रभावित लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं. दूसरी लहर के दौरान प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचने से लेकर चिकित्सा सुविधाओं तक हर मुमकिन मदद लोगों की है. हाल ही में, सोनू सूद तब फिर से सुर्खियों में आ गए, जब पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर (Malvika Sood Sachar) ने पंजाब कांग्रेस की सदस्यता ली. बहन मालविका के पंजाब कांग्रेस में शामिल होने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सोनू सूद भी जल्द अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं या बहन के लिए प्रचार करेंगे. इन अटकलों के साथ सोनू सूद ने एक बड़ा फैसला लिया है.

बहन के लिए नहीं करेंगे प्रचारसोनू सूद (Sonu Sood) की बहन मालविका सूद सच्चर (Malvika Sood Sachar) इस बार पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी. जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. बहन के कांग्रेस में शामिल होने के बाद लोग ये कयास लगा रहे थे कि सोनू सूद अब पंजाब में बहन के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे. लेकिन उन्होंने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में सोनू सूद ने साफ किया कि वह अपनी बहन मालविका के चुनाव प्रचार का हिस्सा (Sonu Sood will not campaign for sister) नहीं होंगे.

बहन के कांग्रेस में शामिल होने पर क्या बोले सोनू सूदबहन के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि उसने यह कदम उठाया. वह पिछले कुछ सालों से वहां रह रही है और लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को जानती है. सोनू सूद ने कहा कि मुझे खुशी है कि वह लोगों के संपर्क में रहने और सीधे उनकी मदद करने में सक्षम होगी.

मेरा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं: सोनू सूदसोनू सूद से जब पूछा गया कि क्या वह अपनी बहन के लिए प्रचार करने की योजना बना रहा है? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘यह उसकी यात्रा है, और मेरा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. मैं जो काम करता आया हूं उसे करता रहूंगा. मैं चुनाव में उनके लिए प्रचार नहीं करूंगा. क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह कड़ी मेहनत करें और अपना काम खुद करें. जहां तक ​​मेरा सवाल है, मैं हमेशा राजनीति या किसी भी राजनीतिक जुड़ाव से दूर रहूंगा.