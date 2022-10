साउथ के मशहूर कॉमेडियन योगी बाबू के घर गूंजी किलकारी, पत्नी मंजू ने एक बच्ची को दिया जन्म

Yogi Babu became the father of a Baby Girl: योगी बाबू की बेटी के जन्म ने वास्तव में दीवाली के इस त्योहार को अभिनेता के लिए और भी मधुर बना दिया है, जिसे उनके परिवार और प्रशंसकों से लगातार बधाई के कॉल आ रहे हैं.











Follow us on