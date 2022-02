Sridevi Death Anniversary: क्या हुआ था Sridevi की मौत की रात? पहेली बन गया था कमरा नंबर 2201

बॉलीवुड की ‘चांदनी’ यानी श्रीदेवी को आज दुनिया से अलविदा कहे पूरे 4 साल (Sridevi Death Anniversary) हो गए. चार साल पहले आज ही दिन यानी 24, 2018 (Sridevi died on February 24 2018) को उनके अकास्मिक निधन ने लोगों को गहरा धक्का दिया था. 54 साल की उम्र में आखिर अचानक श्रीदेवी क्या हो गया था, ये सवाल लोगों के मन में बार-बार आ रहा था, क्योंकि मौत से कुछ दिन पहले उन्हें परिवार के एक करीबी में बिलकुल ठीक-ठाक देखा गया था तो आखिर मौत की उस रात हुआ क्या था (What happened on the night of Sridevi death) और क्यों मिस्ट्री बन गया था कमरा नंबर 2201.

24, 2018 की उस रात को हुआ क्या था?श्रीदेवी (Sridevi) पहली बार किसी विदेश ट्रिप पर अकेली रुकी थीं और ये उनके जीवन की पहली और आखिरी ट्रिप साबित हुई. आखिर 24, 2018 की उस रात को हुआ क्या था? उस रात के बारे में श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने राज खोला था और अपने दोस्त ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा से श्रीदेवी की आखिरी रात के बारे में खुलकर बात की थी.

मौत से दो दिन पहले ही श्रीदेवी पहुंची थीं दुबई के जुमैरा एमिरेट्स टावर होटल20 फरवरी को श्रीदेवी अपने भांजे मोहित मारवाह की शादी में दुबई गई थी. उनके साथ इस शादी में बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी खुशी भी शामिल हुई थी, लेकिन शादी के बाद दोनों मुंबई लौट आए थे. जबकि श्रीदेवी दुबई में रुक गईं. इसके बाद दुबई के जुमैरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में उन्होंने चैकइन किया. श्रीदेवी इस होटल में दो दिन पहले ही आई थीं, इससे पहले वो दुबई के करीब रसल खेमा में थीं. कमरा नंबर 2201 से वह बाहर नहीं निकलीं.

Sridevi Death Anniversary: श्रीदेवी को लेडी अमिताभ कहा जाता था. फोटो साभारः@boney.kapoor/ Instagram

जाह्नवी की शॉपिंग के लिए श्रीदेवी रुकी थीं दुबईबोनी कपूर ने श्रीदेवी ने कोमल नाहटा को बताया कि श्रीदेवी का दुबई में ही रुकना तय किया था क्योंकि उन्हें जाह्नवी के लिए शॉपिंग करनी थी. जाह्नवी की शॉपिंग लिस्ट श्रीदेवी के फोन में थी, लेकिन वह 21 फरवरी को शॉपिंग करने नहीं जा सकीं.

24 फरवरी की बोनी कपूर से श्रीदेवी ने कहा था, I am Missing U24 फरवरी की सुबह बोनी कपूर की बात श्रीदेवी से हुई. इस बातचीत के दौरान श्रीदेवी ने कहा कि ‘पापा (श्रीदेवी बोनी को यही बुलाती थीं), मैं आपको मिस कर रही हूं.’ बोनी उसी शाम दुबई जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि सरप्राइज देता हूं और इसलिए उन्होंने अपने दुबई पहुंचने की बात श्रीदेवी को नहीं बताई. जाह्नवी भी चाहती थी कि मैं दुबई पहुंच जाऊं, क्योंकि उसे डर था कि उसकी मां को अकेले रहने की आदत नहीं है ऐसे में वो अपना पासपोर्ट या कोई जरूरी दस्तावेज खो सकती हैं.

श्रीदेवी के साथ अपने कुछ यादगार पलों को बोनी कपूर ने शेयर किया है. फोटो साभारः@boney.kapoor/ Instagram

24 की शाम को दुबई पहुंचकर बोनी ने श्रीदेवी को दिया सरप्राइजबोनी ने श्रीदेवी को दुबई के जुमैरा एमिरेट्स टावर होटल पहुंचकर सरप्राइज दिया. बोनी ने होटल से डुप्लिकेट चाभी लेकर श्रीदेवी का कमरा खोला था. दोनों गले लगे और एक दूसरे के लिए प्यार जताया. नाहटा के मुताबिक, बोनी ने सुबकते हुए उन्हें बताया था कि श्रीदेवी ने मुझसे कहा कि उन्हें अंदाजा था कि मैं उनसे मिलने दुबई आ सकता हूं. दोनों ने आधे घंटे तक बैठकर बातें की और फिर बोनी फ्रेश होने चले गए.

रोमांटिक डिनर पर साथ जाने की थी तैयारीबाथरूम से बाहर आने के बाद बोनी ने श्रीदेवी से कहा कि दोनों को एक रोमांटिक डिनर पर जाना चाहिए. उन्होंने श्रीदेवी से कहा कि कि वो अगले दिन शॉपिंग करना कैंसिल कर दें. वापसी की टिकट फिर बदली जानी थीं क्योंकि दोनों ने अब 25 की रात को भारत लौटना तय किया था. शॉपिंग के लिए 25 को दिन में काफी समय मिल सकता था. श्रीदेवी अब भी रिलैक्स करने के मूड में थीं और रोमांटिक डिनर के लिए तैयार होने के लिए वह नहाने चली गईं.

श्रीदेवी पहली बार किसी ट्रिप पर अकेली थीं. फोटो साभारः@boney.kapoor/Instagram

नाहने गईं थीं श्रीदेवीबोनी लिविंग रूम में बोनी दक्षिण अफ्रीका और भारत के क्रिकेट मैच का अपडेट लेने के लिए टीवी चैनल बदलने लगे. लेकिन जब 15-20 मिनट तक श्रीदेवी बाहर नहीं आईं तो उन्होंने लिविंग रूम से ही आवाजें दीं. क्योंकि वो शनिवार की रात थी और उन्हें लगा कि सभी रेस्टोरेंट्स में भीड़ होगी. दो बार श्रीदेवी को बुलाया, फिर उन्होंने टीवी की आवाज धीमी कर ली, तब भी कोई जवाब नहीं आया, फिर वह बेडरूम में गए, बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और फिर उन्हें आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था.

दरवाजा खोलकर देखा तो हक्के बक्के रह गए थे बोनी कपूरअपने ब्लॉग में आगे कोमल नाहटा ने बताया कि जब श्रीदेवी का कोई जवाब नहीं आया तो बोनी घबरा गए और उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बोनी थोड़े घबराए हुए थे लेकिन जो दृश्य उनकी आंखों के आगे आने वाला था, उसके लिए वह तब भी तैयार नहीं थे. बाथटब पानी से पूरा भरा हुआ था और श्रीदेवी उसमें पूरी डूबी हुईं थीं. वह तेजी से उन तक पहुंचे लेकिन श्रीदेवी के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी.

श्रीदेवी को अंतिम विदाई हजारों की संख्या में फैंस पहुंचे थे. फाइल फोटो.

28 फरवरी को मुंबई में किया गया अंतिम संस्कार

इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया. इसके बाद उन्होंने रात करीब 9 बजे पुलिस को जानकारी दी. पुलिस और डॉक्टरों के होटल आने के बाद उन्हें मृत घोषित घोषित कर दिया गया. इस बीच दुबई के भारतीय कॉन्स्युलेट ने श्रीदेवी का पासपोर्ट रद्द कर दिया. 22 घंटे की कानूनी औपचारिकाएं पूरी करने के बाद 27 फरवरी को करीब ढाई बजे श्रीदेवी की बॉडी को ले जाने की इजाजत दी थी और फिर उनका अंतिम संस्कार 28 फरवरी को किया गया था.