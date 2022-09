सनी देओल, आर. माधवन और ’अवतार’ इस हफ्ते करेंगे एंटरटेन, यहां देखें रिलीज होने जा रही फिल्मों की लिस्ट

Upcoming Movies to be Release on This Week: इस हफ्ते बॉलीवुड की कई फिल्में रिलीज होंगी, जिसमें ’चुप’, ’धोखा’ और ’बबली बाउंसर’ खास है. इसके अलावा नेपाली फिल्म ’प्रेम गीत 3’ भी रिलीज होगी. वहीं, हॉलीवुड फिल्म ’अवतार’ को भी इस हफ्ते री रिलीज किया जा रहा है.











