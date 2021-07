‘दिल बेचारा’ के रिलीज के 1 साल, छलका संजना सांघी का दर्द; अपनी जर्नी को बताया 'इमोशनल'

मुंबई. दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आखिरी फिल्म ‘दिल बेचारा’ (Dil Bechara) के रिलीज हुए एक साल पूरे हो गए हैं. इस फिल्म से जहां फैंस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं वहीं यह फिल्म की एक्ट्रेस संजना सांघी (Sanjana Sanghi) के भी दिल के बेहद करीब है. संजना ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी फोटोज शेयर कर बेहद इमोशनल नोट लिखा है.

संजना सांघी ने इंस्टाग्राम पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने के दिनों को याद करते हुए भावुक पोस्ट लिखा है. संजना ने कैप्शन दिया है- ‘दिल बेचारा’ के 1 साल, आगे लिखा है- ‘आज के दिन एक साल पहले, ‘दिल बेचारा’ के रिलीज होने से पहले मैं काफी नर्वस थी. और आज ‘दिल बेचारा’ के एक साल पूरे हो गए हैं. आप सबने पिछले एक साल में हमारी फिल्म को जिस तरह से प्यार और समर्थन दिया है, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं. आत्मा के लिए यही उर्जा है. एक एक्टर के तौर पर बेहद संवेदनशील, इमोशनल और मैजिकल जर्नी है. आप सबके लेटर्स, स्केचेस, आपने हर डायलॉग्स को याद रखा, हर सीन को याद रखना मील के पत्थर जैसा है और इस मुश्किल भरे सफर को और ब्राइट बना देता है'.

वे आगे लिखती हैं ‘फिल्म को इस तरह से प्यार मिलेगा ऐसा सपने में भी सोचा भी नहीं था, इसके लिए आप सबका शुक्रिया. किजी बासु के रूप में आप सबने मुझे पसंद किया और प्यार दिया. जब मैं टीनएजर थी तो हेजल ग्रेस लैंक्स्टर के नॉवेल को मैं कई बार पढ़ चुकी हूं. इसके लिए मौका देने के लिए कई क्रिएटिव लोगों की गाइडेंस को कभी भी भुला नहीं पाऊंगी.'

संजना सांघी ने आगे लिखा 'मुकेश, सुशांत, रहमान सर, रुचा, सेतु सर, स्वास्तिका, शशांक सर , शाश्वत दा, प्रीतम दा, साहिल सभी का आभार. कीजी का रोल करना बेहद सैटिस्फाइंग और चैलेंजिंग रहा है. इसने मुझे एक इंसान और एक्टर में रुप में ग्रो करने का मौका दिया है. इसके लिए सभी का दिल से आभार'.

बता दें कि संजना को फैंस ने इस फिल्म को लेकर कई लेटर और स्केचेस भेजे हैं. उन्होंंने सबकी फोटो अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है.

बता दें कि ‘दिल बेचारा’ 2014 में बनी हॉलीवुड की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘द फॉल्ट इन ऑवर स्टार्स’ (The Fault In Our Stars) की हिंदी रिमेक है. संजना सांघी ने अपने टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ‘सुशांत और मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद एक्साइटेड थे. हम किस कॉलेज में कैसे प्रमोट करने जाएंगे, इस बारे में डिस्कस किया करते थे’.