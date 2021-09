M. S. Dhoni: The Untold Story फिल्म के 5 साल पूरे होने पर फैंस को आई सुशांत सिंह राजपूत की याद

5 Years Of M. S. Dhoni : The Untold Story: दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की स्पोर्ट्स ड्रामा पर आधारित फिल्म ‘एम एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ (M. S. Dhoni : The Untold Story) 30 सिंतबर 2016 को रिलीज हुई थी.. सुशांत ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के किरदार को बखूबी पर्दे पर निभाया था. नीरज पांडेय (Neeraj Pandey) के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दिशा पाटनी (Disha Patani) , कियारा आडवाणी (Kiara Advani) , अनुपम खेर (Anupam Kher) और भूमिका चावला थीं. फिल्म के पांच साल पूरे होने पर सुशांत के फैंस उन्हें याद कर रहे हैं.

जैसा कि फिल्म के नाम से ही साफ है, ‘एम एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी की जर्नी को दिखाया गया है. धोनी के बचपन से लेकर क्रिकेटर बनने तक के सफर को फिल्मी पर्दे पर सुशांत ने अपनी शानदार अदाकारी से जीवंत किया था. एक फैन ने तो लिखा कि ‘सुशांत पैदा ही इस बायोपिक के लिए हुए थे’.

(साभार: Twitter)

आईए आपको बताते हैं ‘एम एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ मेकिंग से जुड़े कुछ किस्से. मीडिया की खबरों के मुताबिक फिल्म की रिलीज के बाद क्रिकेटर धोनी जब भी गूगल पर अपना नाम डालते थे तो सुशांत सिंह राजपूत की फोटो सामने आ जाती थी. इससे धोनी चिढ़ जाते थे. इसके बारे में सुशांत ने ही मीडिया को बताया था. फिल्म में एम एस धोनी के पिता की भूमिका निभाने वाले अनुपम खेर को अपनी मूंछे कटवानी पड़ी थी. अनुपम ने ट्वीट कर बताया था कि ‘नीरज पांडेय की एम एस धोनी की बायोपिक के लिए बरसों बाद मुझे अपनी मूंछे काटनी पड़ी’.

फिल्म डायरेक्टर नीरज पांडेय ने एक बार टाइम्स से बातचीत में बताया था कि ‘सुशांत इस फिल्म के लिए करेक्ट च्वॉयस थे. क्योंकि सुशांत भी उसी इलाके से आते हैं जहां से धोनी हैं. इसलिए डायलेक्ट और एक्सेंट की कोई दिक्कत ही नहीं थी. इसके अलावा सुशांत को क्रिकेट खेलने का भी काफी शौक था’.

ये भी पढ़िए-Shaan Birthday Special: शान को विरासत में मिला है संगीत, सुनिए 5 सदाबहार गाने

खबरों की माने तो इस फिल्म को बनाते समय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी किसी तरह से इनवॉल्व नहीं थे. नीरज पांडेय की रिसचर्स की टीम ने खिलाड़ी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की थी. हां सुशांत के साथ धोनी ने फिल्म का प्रमोशन जरूर किया था.