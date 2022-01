स्वरा भास्कर को डबल वैक्सीन लेने के बाद हुआ कोरोना, हुईं आइसोलेट, बोलीं- 'जल्द सब ठीक होगा'

कोरोनावायरस (Coronavirus) एक बार फिर से लोगों के लिए आफत बनकर आ रहा है. भारत में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं. क्या आम और क्या खास कोई इस कोरोना से बच नहीं पा रहा है. बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई लोग कोरोना के चपेट में आ रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) भी इस कहर से बच नहीं सकीं. उनकी कोविड 19 रिपोर्ट पॉजिटिव (Swara Bhaskar tested covid 19 positive) आई है. उन्होंने अपने कोविड 19 पॉजिटिव होने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है. स्वरा ने खुद को घर में आइसोलेट (Swara Bhaskar in isolation) कर लिया है और उम्मीद जताई है कि जल्द सब ठीक हो जाएगा.

स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर दी जानकारी

स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) सोशल मीडिया (Social media) पर काफी एक्टिव रहती हैं. बुखार और अन्य लक्षण शरीर में आने के बाद उन्होंने अपना कोविड 19 टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. उन्होंने लिखा- ‘हैलो कोविड, बस अभी मेरा आरटी-पीसीआर टेस्ट रिजल्ट आया और टेस्ट पॉजिटिव है. खुद को आइसोलेशन में रख लिया है. बुखार, सिरदर्द और स्वाद की क्षमता खत्म होना जैसे लक्षण हैं. डबल वैक्सीन ली हुई है तो उम्मीद है जल्द ही सब ठीक हो जाएगा. परिवार और घर पर रहने के लिए बहुत आभारी हूं. सभी सुरक्षित रहे.’

स्वरा भास्कर का ट्वीट.

5 जनवरी से दिखे लक्षण

स्वरा ने इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें एक्ट्रेस ने बताया, ‘5 जनवरी 2022 से कोविड के लक्षण दिखने शुरू हुए. आरटी-पीसीआर टेस्ट ने इसकी पुष्टि की है. मैं और मेरा परिवार 5 जनवरी की शाम से आइसोलेशन में हैं… और मैं सभी जरूरी एहतियात बरत रही हूं. मैंने अपने कोविड होने के बारे में उन सभी को सूचित कर दिया है जिनसे मैं एक सप्ताह पहले मिली थी लेकिन अगर कोई मेरे कॉन्टैक्ट में आया है तो कृपया अपना टेस्ट करा लें. डबल मास्क पहनें और सभी सुरक्षित रहें. ‘

स्वरा भास्कर के संपर्क में जो लोग आए हैं, उन्होंने उनसे टेस्ट कराने की अपील की है.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- Get Well Soonस्वरा भास्कर का ट्वीट देख फैंस लगातार उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. कोई गेट वेल सून तो कोई ईश्वर से इस संकट को हटाने की प्रार्थना कर रहा है.

24 घंटे में आए हैं 1,16,390 केसआपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,16,390 केस सामने आए हैं. यह बुधवार की तुलना में 56.5% ज्यादा हैं. देश में अब तक कोरोना के 3,51,09,286 केस सामने आ चुके हैं. भारत में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में 36,265 मिले हैं. बंगाल में 15,421, दिल्ली में 15,097, तमिलनाडु में 6,983 केस, केरल में 4,649 केस सामने आए हैं. देश में कुल मिले केसों में 66.97% केस इन्हीं 5 राज्यों से मिले हैं.