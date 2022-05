तापसी पन्नू की 'धक धक' का फर्स्ट लुक आउट, बाइक राइड करती दिखीं दीया मिर्जा, फातिमा सना शेख और संजना सांघी

तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने अपने प्रोडक्शन हाउस आउटसाइडर्स फिल्म्स में बनने वाली फिल्म ‘धक धक’ का फर्स्टलुक आउट कर दिया. इसमें फातिमा सना शेख, दीया मिर्जा, संजना सांघी और रत्ना पाठक शाह (Ratna Pathak Shah)इसमें लीड रोल में हैं. फर्स्टलुक में इन चारों एक्ट्रेस को एक बाइक पर बैठे हुए देखा जा सकता है. चारों काफी खुश और कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं. फिल्म का पहला लुक उनके फैंस के लिए एक सरप्राइज है क्योंकि वे सभी अपनी अलग-अलग बाइक की राइड करते दिख रहे हैं. तापसी पन्नू ने फिल्म के फर्स्ट लुक के साथ डायरेक्टर तरुण डुडेजा और लेखक परिजत जोशी के साथ भी तस्वीरें शेयर की हैं.

तापसी पन्नू (Dhak Dhak First Look Out) ने फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा, “धक धक के साथ लाइफटाइम की सवारी में शामिल हो जाइए, क्योंकि चार महिलाएं खुद की तलाश में एक की एक्साइटिंग जर्नी पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास की सवारी करने जा रही हैं!” तापसी की इस पोस्ट पर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने कमेंट में ‘जिंदाबाद’ लिखा है.

तापसी पन्नू की धक धक का फर्स्ट लुक आउट. (फोटो साभारः Instagram @taapsee)

दीया मिर्जा (Dia Mirza Dhak Dhak) ने भी तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी एक्साइटमेंट भी जाहिर की. उन्होंने दिल वाले इमोजी के साथ लिखा,”इस नई जर्नी के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं.” वहीं, संजना सांघी ने पोस्टर शेयर करते हुए एक लंबा नोट में अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की. उन्होंने लिखा,”महीनों की तैयारी के बाद, आखिरकार से इस क्रेजी राइड को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए एक्साइटेड हूं! यहां आपके लिए ला रहे है हमारा अगला, प्यारा, हंसी और रोमांच से भरपूर धकधक.”

चारों का अलग-अलग लुक

‘धक धक’ के फर्स्ट लुक में फातिमा सना शेख (Fatima Sana Shaikh) को टॉप और शॉर्ट्स में, रत्ना पाठक शाह को सलवार-सूट में, संजना सांघी को डेनिम्स में और दीया को सलवार-सूट और हिजाब में देखा जा सकता है. चारों अलग-अलग बाइक पर हैं. ‘धक धक’ को तापसी पन्नू के आउटसाइडर्स फिल्म्स, वायकॉम 18 स्टूडियोज, प्रांजल खंडड़िया और आयुष माहेश्वरी ने को-प्रोड्यूस किया है. फिल्म की कहानी को पारिजात जोशी और तरुण दुडेजा ने लिखा है. तरुण ने ही इसे डायरेक्ट भी किया है. फिल्म 2023 में रिलीज होगी.

प्रोड्यूसर तापसी पन्नू (Producer Taapsee Pannu) ने कहा, ”आउटसाइडर्स फिल्म्स के जरिए हमारा लक्ष्य ऐसी फिल्में बनाना है जो मीनिंगफुल और एंटरटेनिंग हों. हमने ऑडियंस को एक ऐसा विजुअल एक्सपीरिएंस देने की कोशिश की है जो उन्होंने शायद ही कभी स्क्रीन पर देखा हो. ‘धक धक’ चार महिलाओं की कहानी बताती है. ‘चश्मे बद्दूर’, ‘शाबाश मिठू’ और अब ‘धक धक’ तक फिल्म इंडस्ट्री में वायकॉम18 स्टूडियोज मेरी जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है.”