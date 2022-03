Rudra: The Edge Of Darkness Twitter Review: दर्शकों को भाया अजय देवगन का इंटेंस किलर लुक, बोले- 'मास्टरपीस है 'Rudra'

Web Series Rudra- The Edge Of Darkness Release : अजय देवगन (Ajay Devgn) स्टारर सीरीज ‘रुद्रा’ (Rudra On Ott) डिज्नी प्लस हाटस्टार पर आज 4 मार्च को रिलीज हो गई है. रिलीज होने के बाद से ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है. सीरिज पर फैन्स और फिल्म क्रिटिक्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है. लोग सोशल मीडिया के सभी प्लेट फार्म पर इस सीरीज की जमकर तारीफें कर रहे हैं. कोई ईशा की वापसी को लेकर खुश है तो कोई अजय देवगन की एक्टिंग और उनकी डायलॉग डिलीवरी, इंटेंस लुक्स और बॉडी लैंग्वेज का कायल हो गया है. तो चलिए इन्हीं सब के बीच जानते हैं अजय और ईशा के सीरीज को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स क्या-क्या कह रहे हैं और इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

फैन्स रिएक्शन

यूं तो ट्विटर पर फैन्स अजय देवगन (Ajay Devgn Series Rudra) की ‘रुद्रा’ को फैंटास्टिक बता रहे हैं. दर्शकों का अच्छा रिस्पॉनस मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि यह सीरीज ओटीटी की दुनिया में सबसे धमाकेदार है. वहीं किसी ने कहा-अजय देवगन का इंटेंस लुक किलर है. तो किसी ने कहा अजय देवगन सुपरहिट है. लोग इस सीरीज को मास्टरपीस बता रहे हैं. वहीं कुछ फैन ने इस सीरीज की तुलना हॉलीवुड की सुपरहिट सीरीज गेम ऑफ थ्रोन, मनी हिस्ट और ब्रेकिंग बैड से की है.

एक फैन ने ट्विटर ये दावा करते हुए लिखा है कि अजय देवगन से बेहतर डायलॉग्स डिलीवर कोई नहीं कर सकता है. यूजर ने लिखा- ”यह मत सोचिए कि जिस तरह से #AjayDevgn करते हैं, उससे कोई भी डायलॉग्स डिलीवर कर सकता है. उनकी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज में इतना स्वैग है और सबसे अच्छी बात यह है कि वह इसमें भी उतने ही कैजुअल हैं. उन्हें #रुद्र के रूप में देखना वाकई में मजेदार है. ” एक दूसरे यूजर ने लिखा -” रुद्र का बहुत सारा श्रेय अजय को जाता है”. एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि #रुद्र शानदार शो. उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अच्छा होगा लेकिन यह अमेजिंग होगा. अजय देवगन फायर हैं.

ब्रिटिश साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा पर आधारित है शो

गौरतलब है कि ‘रुद्रा’ ( Rudra- The Edge Of Darkness), ब्रिटिश साइकोलॉजिकल क्राइम टीवी शो लूथर पर आधारित है। इस सीरीज (Rudra Series) के जरिए अजय देवगन ओटीटी (OTT Web Series) सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं. वहीं एक्ट्रेस ईशा देओल (Esha Deol) की इसके जरिए एक्टिंग की दुनिया में वापसी हुई है.

राजेश मापुस्कर निर्देशित इस सीरीज में अजय- ईशा देओल के अलावा राशि खन्ना, अतुल कुलकर्णी, अश्विनी कलसेकर, आशीष विद्यार्थी, मिलिंद गुणाजी, ल्यूक केनी की प्रमुख भूमिकाएं हैं. छह कड़ियों की इस सीरीज में अजय देवगन ने एसीपी रुद्रवीर सिंह की भूमिका निभाई है. अजय देवगन की इस वेब सीरीज का निर्माण बीबीसी स्टूडियोज और एप्लॉइज एंटरटेनमेंट ने किया है.