The Kashmir Files Trailer: कश्मीर नरसंहार की कहानी को बड़े पर्दे पर देखने को हो जाएं तैयार, रिलीज हो गया है ट्रेलर

The Kashmir Files Trailer: ‘द ताशकेंट फाइल्स’ (The Tashkent Files) की जोरदार पकड़ के बाद, निर्माता कश्मीर नरसंहार के पीड़ितों की सच्ची कहानियों पर आधारित एक और चौंकाने वाली, दिलचस्प और क्रूर ईमानदार फिल्म के साथ वापस आ गए हैं. दर्शकों को उस समय कश्मीर (Kashmir) में फैले आतंक, भ्रम और भयानक दहशत की एक झलक देते हुए, ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) का ट्रेलर आपको भावनाओं के एक रोलरकोस्टर पर ले जाता है जो दुखद घटना के दौरान सामने आया था.

फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पल्लवी जोशी (Pallavi Joshi), प्रकाश बेलावडी (Prakash Belawadi), अनुपम खेर (Anupam Kher) और मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) और दर्शन कुमार, भाषा सुंबली, चिन्मय मंडलेकर, पुनीत इस्सर, मृणाल कुलकर्णी, अतुल श्रीवास्तव और पृथ्वीराज सरनाइक जैसे अन्य प्रशंसित नामों सहित प्रतिभा का एक पावरहाउस भी नज़र आएगा.

निर्देशक विवेक अग्निहोत्री कहते हैं, “कश्मीर नरसंहार की कहानी को बड़े पर्दे पर लाना कोई आसान काम नहीं है और इसे बहुत संवेदनशीलता के साथ संभालना पड़ा. यह फिल्म आंखें खोलने का वादा करती है और एक प्रतिभाशाली कलाकारों की टुकड़ी के साथ, दर्शक इस रॉ और रियल नरेटिव के माध्यम से भारतीय इतिहास की इस घटना को फिर से देख सकते हैं. ”

अभीनेत्री पल्लवी जोशी आगे कहती हैं, “एक फिल्म उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि उसकी स्क्रिप्ट और द कश्मीर फाइल्स के साथ दर्शक वास्तव में उन भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और सहन कर सकते हैं जिनसे पात्र गुजरते हैं. अभिनेता के रूप में टीम में हर कोई पूरी तरह से अपने पात्रों में ढल गया है और इस चौंकाने वाली और दुखद कहानी को बताने के लिए प्रतिबद्ध है. ”

‘द कश्मीर फाइल्स’ विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है और ज़ी स्टूडियोज, आईएएमबुद्धा और अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स बैनर के तहत तेज नारायण अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्मित है. यह ग्रिपिंग ड्रामा 11 मार्च 2022 में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है.