मीराबाई चानू को लेकर टिस्का चोपड़ा ने की इतनी बड़ी गलती, हुईं ट्रोल, पोस्ट डिलीट कर फैंस से मांगी माफी

मुंबई. वेटलिफ्टर मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) की प्रतिस्पर्धा के पहले दिन ही रजत पदक जीतकर भारतीय खेलों में नया इतिहास रचा है. पूरे देश को मीराबाई चानू पर गर्व है, हर कोई उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहा है. मीराबाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर खेल व बॉलीवुड जगत सहित कई अन्य सितारों ने बधाई दी. इसी बीच एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा (Tisca Chopra) मीराबाई को बधाई देने के बाद ट्रोल हो गईं.

टिस्का चोपड़ा (Tisca Chopra) ने महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक्स में जीत के लिए बधाई दी, लेकिन अपने सोशल मीडिया पोस्ट में टिस्का ने मीराबाई के फोटो की जगह गलती से इंडोनेशियाई वेटलिफ्टर आयशा विंडी कैंटिका का फोटो इस्तेमाल कर लिया था, जिसके चलते वो ट्रोल हो गईं. ट्रोल होने के बाद उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया. इसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया यूजर को रिप्लाई देते हुए लिखा, 'मुझे अच्छा लगा कि आपको मजा आया, लेकिन ये एक गलती थी... माफी, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू की जीत की खुशी नहीं है.'

टिस्का चोपड़ा (Tisca Chopra) मीराबाई बधाई देने के बाद ट्रोल हो गईं. फोटो साभार: @TiscaChopra Twitter

कुछ दिन पहले टिस्का ने अपनी किताब 'व्हाट्स अप विद मी?' (What's Up With Me?) रिलीज किया था. जिसके लिए उन्हें काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं. यह किताब यौवन और मासिक धर्म जैसे विषयों पर बात करती है. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह किताब युवा लड़कियों को उनके जीवन के मुश्किल दौर से गुजरने में मदद करेगी. एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उन्होंने लेखन, फिल्म मेकिंग और एक्टिंग का बराबर रूप से आनंद उठाया है, क्योंकि हर एक ने उन्हें अपना क्रिएटिव आस्पेक्ट जानने में मदद की है.