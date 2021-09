फिल्में और वेब सीरीज, जो अगले 40 दिनों में होने वाली हैं रिलीज, देख लें LIST

नई दिल्लीः कोरोना से पहले फिल्में आम तौर पर सिनेमाघरों में रिलीज होती थीं और फिर 1-2 महीने बाद इनका प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होता था, लेकिन कोविड-19 ने सब बदल कर रख दिया है. कोरोना के बाद, लोग सिनेमाघरों में जाने में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जितनी पहले लेते थे. फिल्म ‘बेल बॉटम’ (Bell Bottom) और कंगना रनौत (Kangan Ranaut) की ‘थलाइवी’ (Thalaivii) के मामले में भी कुछ ऐसा ही नजर आया है.

हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, दुनिया भर के फिल्म निर्माता अब अपनी फिल्मों को सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, जी5, और डिज्नी+हॉटस्टार, अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज करना पसंद कर रहे हैं. फिल्म निर्माता कोरोना के कारण अपनी फिल्मों की रिलीज डेट को बदल रहे थे, लेकिन अब वे फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की सोच रहे हैं. आइए, आगे आने वाली मूवीज और वेब सीरीज के बारे में जानें, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं.

आपको बता दें कि जल्द ही ‘कोटा फैक्ट्री 2’, ‘दिल्ली क्राइम’ का सीजन 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रहा है. आपके पसंदीदा सितारों की बहुत सारी फिल्में और टीवी शोज हैं, जिनका जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगा.

वेब सीरीज ‘डियर व्हाइट पीपल 4’ (Dear White People Season 4) 22 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है, जो रंगभेद के मुद्दे पर बात करती है. यह सीरीज बताती है कि किस तरह बचपन से लोगों के दिमाग में रंगभेद और नस्लभेद जैसी बुराइयों को रोप दिया जाता है. अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो वेब सीरीज ‘मिडनाइट मास’ (Midnight Mass 1) का सीजन 1 देख सकते हैं, जो 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. ऐसी ही एक टीवी सीरीज है- ‘आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर 1’ (I Know What You Did Last Summer), जो 15 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.

फिल्म ‘भावई’ राजा राम जोशी (प्रतीक गांधी) और रानी (ऐंद्रिता रे) की लव स्टोरी पर बेस्ड है.

प्रतीक गांधी (Pratik Gandhi) के अभिनय से सजी फिल्म ‘भावई’ (Bhavai) 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. सनी कौशल (Sunny Kaushal) और राधिका मदान (Radhika Madan) के अभिनय से सजी ‘शिद्दत’ एक रोमांटिक फिल्म है, जो 1 अक्टूबर को डिज्नी+हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है. वेब सीरीज ‘कोटा फैक्टरी’, जिसका पहला सीजन पसंद किया गया था, अपने दूसरे सीजन के साथ 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है.

शिद्दत का ट्रेलर लोगों को पसंद आया है. (फोटो साभारः इंस्टाग्राम @maddockfilms)

तापसी पन्नू की फिल्म ‘रश्मि रॉकेट’ 15 अक्टूबर को डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है. अगर सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो यह फिल्म जी5 पर रिलीज होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विक्की कौशल की फिल्म ‘सरदार उधम सिंह’ दशहरा के मौके पर अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो सकती है. इसके अलावा, फिल्म ‘द कन्वर्जन’ 8 अक्टूबर को रिलीज हो सकती है, जिसकी कहानी एक लव ट्रायंगल पर बेस्ड है.

अगर आप एडवेंचर फिल्मों के शौकीन हैं, तो 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही फिल्म ‘जंगल क्रूज’ (Jungle Cruise) देख सकते हैं. एक्शन, ड्रामा और थ्रिल के लिए आप फिल्म ‘दोज हू विश मी डेड’ (Those Who Wish me Dead) देख सकते हैं, जो 30 सितंबर को एचबीओ मैक्स पर रिलीज हो रही है.