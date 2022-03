‘उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक’ (Uri: The Surgical Strike) के डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर और एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) के पति आदित्य धर (Aditya Dhar) आज 12 मार्च को अपना 39वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. बता दें आदित्य धर ने एक्ट्रेस यामी गौतम संग 4 जून 2021 को सात फेरे लिए थे और अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर गुड न्यूज से फैंस को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शॉक्ड कर दिया था.बता दें कि डायरेक्टर ने अपनी शादी की तो छोड़ो, यामी संग अपने रिलेशनशिप की भनक भी किसी को नहीं पड़ने दी थी. इसलिए लोग कपल की वेडिंग की फोटो देखकर हर कोई हैरान रह गया था कि इन दोनों में लव कब हुआ और शादी कब की. तो चलिए आज राइटर और डायरेक्टर आदित्य धर के जन्मदिन पर जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें के बारें मे..

आदित्‍य धर (Who Is Aditya Dhar) हिंदी सिनेमा का जाना पहचाना नाम है. दिल्ली में 12 मार्च, 1983 को जन्में आदित्य धर ने फिल्म ‘उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक’ (URI: The Surgical Strike) से पहले काबुल एक्सप्रेस, तेज, आक्रोश, हाल-ए-दिल जैसी फिल्मों में डायलॉग, स्क्रीनप्ले और लिरिक्स राइटर के तौर पर काम किया है. हालांकि उन्हें असली पहचान 2019 में आई विक्की कौशल -यामी गौतम (Vicky Kaushal – Yami Gautam) की फिल्म उरी से मिली. यह आदित्‍य की डेब्‍यू फ‍िल्‍म थी और इसके लिए उन्‍हें बेस्ट डायरेक्टर से लेकर कई फिल्मफेयर और नेशनल अवॉर्ड्स से नवाजा गया था.

यामी गौतम- आदित्य धर (फोटो साभार -@adityadharfilm/instagram)

यामी संग डायरेक्टर की लव स्टोरी

एक्ट्रेस यामी गौतम संग आदित्‍य धर की लव स्टोरी फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ (Uri: Ther Surgical Strike) के सेट से शुरू हुई थी. क्योंकि इसी फिल्म के सेट पर यामी गौतम ने अपने लव वन आदित्य धर से पहली मुलाकात की थी. बता दें कि एक बार एक इंटरव्यू के दौरान यामी ने आदित्य के संग अपनी लव स्टोरी के बारें में खुलासा करते हुए बताया था कि उरी फिल्म के प्रमोशन के दौरान हम दोनों के बीच बातचीत शुरु हुई और फिर एक अच्छे दोस्त बन गए. यामी ने बताया कि उनका पहली नजर वाला प्यार नहीं था. पहले हम एक अच्छे दोस्त थे और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तबदील हो गई और बाद में शादी करने का फैसला किया.