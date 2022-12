'अमेजिंग, आईमैक्स 3डी...' वरुण धवन ने देखी Avatar The Way Of Water, 'अवतार 2' पर दिया रिएक्शन

Avatar The Way Of Water: हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार 2’ का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था. फाइनली फिल्म रिलीज 16 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. कुछ ही घंटों में फैंस का इंतजार खत्म होने जा रहा है. 13 साल बाद फिल्म का दूसरा पार्ट भी शुक्रवार यानी 16 दिसंबर लोगों के सामने होगा. ये ब्लॉकबस्टर फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होगी.

हाल ही में मुंबई में बॉलीवुड सितारों के लिए फिल्म ‘अवतार 2’ की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें वरुण धवन, अक्षय कुमार भी शामिल हुए. अब एक्टर ने फिल्म देखने बाद इस फिल्म के प्रति अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर शेयर की है. लंबे समय से इस फिल्म को लेकर बज बना हुआ है. भारीभरकम बजट में बनी इस फिल्म को देखने के लिए हर कोई बेताब है. फिल्म देखने के लिए लोगों ने एडवांस बुकिंग तक करा ली है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म अपनी सफलता को कायम रखने में कितनी कामयाब हो पाती है.

(फोटो साभार-screenshot@Varun_dvn)

दोबारा फिल्म देखना चाहते हैं वरुण धवन

बॉलीवुड स्टार वरुण धवन ने हाल ही में ‘अवतार 2′ देखी. उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई, उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर तारीफ की और कहा कि एक बार देखकर दिल नहीं भरता वो ये फिल्म दोबारा देखना चाहते हैं. अपने ट्वीट में एक्टर ने लिखा- #AvatarTheWayOfWater सिनेमा के आने वाले कल के लिए अब तक की सबसे अहम फिल्म है. फिल्म के सींस और इमोशंस दिल को छू लेने वाले है. ये अमेजिंग है, एक बड़े फिल्ममेकर ने फिल्म के माध्यम से एक बड़ा सदेंश देने की महत्वपूर्ण कोशिश की है. मैं इसे फिर से आईमैक्स 3डी में देखना चाहूंगा.’

राहा के पापा रणबीर कपूर का सादगी भरा अंदाज आगे देखें…

इन भाषाओं में होगी रिलीज

जानकारी के लिए बता दें कि ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ भारत में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होने वाली है. ‘अवतार’ के इस सीक्वल में सैम वर्थिंगटन, ज़ो सलदाना, सिगोर्नी वीवर, स्टीफन लैंग, क्लिफ कर्टिस, जोएल डेविड मूर, सीसीएच पाउंडर, एडी फाल्को, जेमाइन क्लेमेंट और केट विंसलेट नजर आएंगे.