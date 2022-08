Sam Bahadur: फील्ड मार्शल के लुक में छा जाने को तैयार हैं विक्की कौशल, शुरू की 'सैम बहादुर' की शूटिंग

Vicky Kaushal is Ready to transforms into Sam Manekshaw: मेघना गुलजार की आने वाली फिल्म 'सैम बहादुर' (Sam Bahadur) में विक्की कौशल (Vicky Kaushal) फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के रोल में दिखने वाले हैं. फिल्म में उनके साथ सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) और फातिमा सना शेख (Fatima Sana Shaikh) भी हैं. इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है.











Follow us on