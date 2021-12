Welcome 3: फैंस को हंसाने फिर आ रहे हैं उदय और मजनू भाई, 2022 में शुरू होगी वेलकम 3 की शूटिंग

मुंबईः फैंस लंबे समय से बॉलीवुड की हिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी वेलकम (Welcome) के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे और अब मेकर्स ने इसके तीसरे पार्ट (Welcome 3) का भी ऐलान कर दिया है. फिल्म की शूटिंग 2022 से शुरू होने जा रही है. वेलकम और वेलकम बैक (Welcome Back) में जबरदस्त कॉमेडी का तड़का लगाने के बाद वेलकम 3 में एक बार फिर नाना पाटेकर (Nana Patekar), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और परेश रावल (Paresh Rawal) लीड रोल में नजर आने वाले हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेलकम 3 की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और स्टारकास्ट भी फाइनल हो गई है. फिल्म की शूटिंग 2022 के सेकेंड हाफ में शुरू हो सकती है. खास बात ये है कि, वेलकम 3 में एक बार फिर बड़ी स्टारकास्ट होगी, जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी. फिल्म में दर्शक एक बार फिर भरपूर एक्शन और कॉमेडी का लुत्फ उठाएंगे.

वेलकम फ्रेंचाइजी की ये फिल्म भी फिरोज नाडियाडवाला ही बनाने वाले हैं. वेलकम के सीक्वल के बाद से दर्शक इसके तीसरे पार्ट के ऐलान का इंतजार कर रहे थे. लेकिन, अब लंबे समय बाद आखिरकार मेकर्स इसके तीसरे पार्ट के लिए तैयार हैं. जिसमें नाना पाटेकर, परेश रावल और अनिल कपूर के अलावा दो बड़े स्टार्स और होंगे. जिनके नामों पर अभी विचार किया जा रहा है.

दिसंबर 2007 में आई बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और परेश रावल स्टारर ‘वेलकम’ ने दर्शकों को खूब हंसाया था. अनीस बज्मी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धमाल मचाया था. इसके बाद इस 2015 में इसका दूसरा पार्ट ‘वेलकम बैक’ आया, जिसमें अक्षय कुमार और कैटरीना की जगह जॉन अब्राहम और श्रुति हासन मुख्य भूमिकाओं में थे और इसे भी दर्शकों से खूब प्यार मिला.