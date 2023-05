8 महीने की बेटी की मौत, अकेले दफनाया, तुरंत शूटिंग पर पहुंची, जो गाना कोरियाग्राफ किया, वो बन गया इतिहास

नई दिल्ली. जो किसी पहचान की मोहताज नहीं. जिसका साथ पाकर कोई ‘हवा हवाई’ बन गया, तो कोई लाखों दिलों की धड़कन, जिसने 70mm के पर्दे पर आग लगा दी. तभी तो उन्हें वो तमगा सबसे पहले मिला, जो किसी को उनसे पहले नसीब नहीं हुआ. वह सबसे पहले ‘भारत में कोरियोग्राफी की जननी’ यानी The Mother Of Choreography In India कहलाईं. अब तक तो आप समझ गए होंगे, कि हम बात किसकी कर रहे हैं. बात कर रहे हैं सरोज खान की. बड़े-बड़े स्टार्स को अपने इशारों पर नचाने वालीं सरोज खान, कैसे जिंदगी के इशारों पर नाचती रहीं. बॉलीवुड में उनके आने के बाद कैसे बदल गए कोरियोग्राफी के मायने. आपको बताएंगे कि कैसे 4 बच्चों के पिता ने 13 साल की सरोज खान को धोखा देकर शादी रचा ली और क्यों सरोज हिंदू होने के बाद मुस्लिम बनीं. 8 महीने की बच्ची की मौत के बाद क्यों सरोज खान को रोने तक का मौका नहीं मिला था?

सरोज खान ने शास्त्रीय संगीत को ऑडियंस का ध्यान रखते हुए अलग अंदाज में पेश किया. यही नहीं उन्होंने भारत की फोक डांस को पर्दे पर बड़ी खूबसूरती से पेश किया और लोकप्रियता दिलाई और तो और उनके टैलेंट को देखकर कैसे फिल्मफेयर एक अलग कैटेगरी में अवार्ड देने को मजबूर हो गया. क्या आप मानेंगे की बेशुमार दौलत बटोरने वालीं सरोज खान एक वक्त ऐसा भी था. जब इनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे. क्या आप यकीन करेंगे कि दिवाली मनाने के लिए उन्होंने एक सुपरस्टार से ₹200 उधार लिए थे. ये भरोसा करना नामुमकिन है, लेकिन ये भी सच है ‘भारत में कोरियोग्राफी की जननी’ के नाम से फेमस हुई सरोज को एक वक्त काम मिलना ही बंद हो गया था. आज आपको बताएंगे सरोज खान के दर्द बेहद कठोर संघर्ष और बाद में मिली बेशुमार शोहरत की कहानी को आपको बताएंगे.

3 साल की उम्र से फिल्मों में किया कामसबसे पहले बात सरोज खान के की शुरुआती दिनों की. इनका जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में हुआ था. बचपन में इनका नाम सरोज किशनचंद साधुसिंह नागपाल थ. बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची से काफी खस्ताहाल हालत में भारत आया और मुंबई की एक चॉल में रहने लगा. सरोज जब कोई 2.5- 3 साल की होगीं, तो दीवार पर अपनी परछाई देखकर हाथ पैर चलाती थीं. उनकी मां को लगा कि बच्ची पागल हो गई है. वह तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गईं डॉक्टर ने कहा कि अगर नाचना चाहती है तो नाचने दो. इसे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करा दो. आर्थिक तंगी से परिवार गुजर रहा था तो परिवार ने सरोज को फिल्मों में भेज दिया. पहली बार ‘नजराना’ फिल्म में वह श्यामा के रूप में नजर आईं. इसके बाद 5 साल की उम्र में वह फिल्म ‘आगोश’ में वह दिखाई दीं. फिल्म के एक गाने में वह नन्हीं राधा बनीं. इसके बाद 10 साल की उम्र में उन्होंने पहला ग्रुप डांस मधुबाला के साथ किया था. फिल्म1958 में आई ‘हावड़ा ब्रिज’ इसमें वह एक लड़का बनी थी गाना था ‘आइए मेहरबान’.

जब पिता की मौत के बाद टूटा दुखों का पहाड़रोजी रोटी के लिए दौड़-धूप चल ही रही थी कि तभी उनके पिता की कैंसर से मौत हो गई. चार बहनें और सबसे छोटा साल भर का भाई. आलम यह था कि एक वक्त खाते तो दूसरे वक्त का पता ना था. पड़ोस का भजियावाला एक टाइम की बची हुई भजिया और ब्रेड दे देता तो उसी से गुजारा करना पड़ता. अब सरोज थोड़ा बहुत कमाई रही थीं, वही घर का सहारा था. 13 साल की उम्र में सरोज खान ने कोरियोग्राफी की तरफ रुख किया.

बी. सोहनलाल की असिस्टेंट के तौर पर शुरू किया कामउन्होंने अपने सीनियर डांस डायरेक्टर बी. सोहनलाल के असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया. वह उनसे कड़ी मेहनत कराते थे और घंटों उन्हें एक ही मुद्रा में खड़ा रखते थे, यहां तक की आंखों की पुतली हिलाने तक की इजाजत नहीं थी. इस कठिन ट्रेनिंग के कारण ही सरोज खान ने बेहद कम उम्र में नित्य की बारीकियां सीख ली.

उनके टैलेंट को देखकर फिल्मफेयर एक अलग कैटेगरी में अवार्ड देने को मजबूर हो गया था. फाइल फोटो

जब 30 साल बड़े बी. सोहनलाल ने की सरोज खान से शादीइसी दौरान बी. सोहनलाल ने सरोज खान से शादी भी कर ली जो उम्र में उनसे करीब 30 साल बड़े थे. 14 साल की उम्र में सरोज खान ने फिल्म ‘डॉ. विद्या’ काएक पूरा गाना कोरियोग्राफ किया. वह भी अपने जमाने की और खूबसूरत अदाकारा वैजयंती माला के लिए. 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने बेटे राजू खान को जन्म दिया. बेटे की जन्म के बाद उन्हें अपने पति की वह सच्चाई पता चली जो उनसे छुपाई गई थी. मास्टर सोहनलाल पहले से ना केवल शादीशुदा से बल्कि चार चार बच्चों के पिता भी थे. पति-पत्नी में अनबन शुरू हो गई. सोहन भी अपनी इस शादी से बेफिक्र हो चले थे. ये वह समय था जब उनकी दूसरी बेटी कुकू का जन्म हुआ. लेकिन इसके बाद उनके पति उन्हें और उनके दो मासूम बच्चों को उसी हाल में छोड़ कर हमेशा के लिए मद्रास चले गए. एक अकेली औरत और उसके दो छोटे बच्चे जिनकी माई बाप अब केवल सरोज खान ही थीं.

जब 200 रुपये मांग मनाई दीवाली

सरोज खान एक गाने में बैकग्राउंड ट्रांसफर थीं और गाने में शशि कपूर थे. वह मेकअप रूम के पास खड़े थे. सरोज उनके पास गईं और कहा, ‘कल दिवाली है और मेरे घर पर कुछ नहीं है. मेरे पेमेंट मुझे 7 दिन बाद मिलेगी. क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं?’ तो शशि कपूर ने कहा. ‘सरोज जी इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ ₹200 हैं. वह आप ले लीजिए.’ इस तरह सरोज ने अपने दिवाली बनाई.

सरोज खान के संघर्ष की रूला देने वाली कहानी

सरोज खान का एक दर्द ऐसा भी है जो उनके संघर्ष की कहानी को बयां करता है. साल था 1965 गोद में सरोज खान का 2 साल का बेटा और करीब 8 महीने की बेटी थी, जो काफी बीमार थी. पति साथ छोड़ चुका था. इसलिए वह खुद सब कुछ संभाल रही थीं. वक्त की बेरहमी देखिए सरोज की बीमार बेटी की मौत हो जाती है और बेशुमार दर्द के साथ अपने बेटे को गोद में लेकर और मर चुकी बेटी को आंचल में समेटे दफनाती हैं. बेबसी का आलम फिर ऐसा… कि इस पहाड़ जैसे दर्द पर ठीक से आंसू भी नहीं पाती और उसी शाम ट्रेन पकड़ कर एक गाने की शूटिंग के लिए निकल पड़ती हैं. पेट पालने की मजबूरी, छलनी कलेजे और बेइंतहा सदमे के साथ ‘हरे रामा हरे कृष्णा’ के शूटिंग पर पहुंचकर, उन्होंने जो गाना कोरियोग्राफ किया वह अमर हो गया. यह गाना था ‘दम मारो दम’.

बिजनेसमैन रोशन खान से की दूसरी शादी

फिल्म ‘गीता मेरे नाम से’ उन्होंने स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में शुरुआत की. इसी बीच उन्होंने 1975 में बिजनेसमैन रोशन खान से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें बेटी सूकैना खान हुई. सरोज काम करती रही, लेकिन उन्हें पहचान मिलने में अभी लंबा वक्त था.

सरोज खान ने माधुरी के कई गानों को कोरियोग्राफ किया है. फाइल फोटो.

‘हवा हवाई’ के बाद बनाई अपनी पहचान

फिल्म ‘नगीना’ सरोज खान के लिए मील का पत्थर साबित हुई. इस फिल्म ने सरोज खान ने श्रीदेवी को ‘मैं तेरी दुश्मन’ गाने पर डांस कराया, जो काफी हिट हुआ था. ये ऐसा था जैसे लंबे समय से गुमनामी में जी रही सरोज खान को ठंडी हवा का झोंका मिल गया हो. इसके अगले साल 1987 में आई ‘मिस्टर इंडिया’ में उन्होंने एक बार फिर श्रीदेवी को कोरियोग्राफ किया. कोरियोग्राफ किया गाना था ‘हवा हवाई’. इस गाने ने श्रीदेवी को ‘हवा हवाई’ नाम से ही पुकारने लगे इस गाने ने सही मायने में सरोज खान को घर-घर में लोकप्रिय कर दिया और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

कांस फिल्म फेस्टिवल में सपना चौधरी ने बिखेरा जलवा आगे देखें…

पहली कोरियोग्राफर जिन्हें मिला फिल्मफेयर अवॉर्ड

सिने-नृत्य की दुनिया में सरोज खान के महत्व को सिर्फ इस एक बात से समझा जा सकता है कि उनकी वजह से ही बॉलीवुड में सबसे लोकप्रिय फिल्मफेयर पुरस्कारों को बेस्ट कोरियोग्राफी श्रेणी शुरुआत करनी पड़ी थी. साल था 1989. असल में 1988 में आई फिल्म तेजाब में माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गाने एक दो तीन… का डांस इतना बेहतरीन था कि हर कोई देख कर हैरान था. डांस के स्टेप्ट अनूठे और नए थे, जिन्होंने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया था. यह अपने आप में अनूठी बात थी कि कोई पुरस्कार किसी की कला को देखने के बाद खास तौर पर शुरू किया गया हो.