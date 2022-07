Entertainment 5 Positive News: केबीसी 14 के प्रोमो से शहनाज के वीडियो तक, पढ़ें 5 पॉजिटिव खबरें

Entertainment Top 5 Positive News: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) एक बार फिर टीवी पर वापसी करने जा रहे हैं वह भी अपने लोकप्रिय क्विज रियेलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati)’ के नये सीजन के साथ. कौन बनेगा करोड़पति का नया सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है. शो शुरू होने से पहले ही सुर्खियों में बना हुआ है. फैंस बिग बी को फिर से KBC के साथ टीवी पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. शो के प्रोमो फैंस की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा रहे हैं. अब शो के सेट से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोगों को काफी मजा आया, साथ ही एक सीख भी मिली.

शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत (Mira Rajput) ने स्विट्जरलैंड में शानदार वक्त बिता रहे हैं. कपल लगातार अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी झलक फैंस को तस्वीरों और वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं. शाहिद ने आज सुबह मीरा राजपूत के साथ अपने खूबसूरत वेकेशन से कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं हैं. कपल के साथ उनके बच्चे मिशा और जैन भी स्विस वेकेशन पर गए हैं. फैंस इन तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं और लगातार कपल पर कॉमेंट कर प्यार बरसा रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः VIDEO: शहनाज गिल समंदर की लहरों से बात करती आईं नजर, देखिए क्या कह रही हैं एक्ट्रेस?

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

टीवी अभिनेता और अपने खास दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के निधन के बाद से काफी समय तक गमगीन रही शहनाज को फैंस जब भी खुश देखते हैं तो वे भी खुश हो जाते हैं. समय के साथ धीरे-धीरे शहनाज फिर से अपनी जिंदगी ढर्रे पर लौटाने की कोशिश में जुटी हैं. शहनाज को समंदर के किनारे मस्ती करते देख फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. शहनाज गिल ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जिसमें सी ग्रीन कलर के टीशर्ट और सफेद पैंट पहने समंदर की लहरों से बात करते हुए नजर आ रही हैं.

ये भी पढ़ेंः सिद्धार्थ मल्होत्रा-क्रिस प्रैट ने देसी खानपान को लेकर की बात, बताया भारत में ‘फार्ट ब्रेक’ क्यों नहीं ले सकते

सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ​​ने हॉलीवुड स्टार क्रिस प्रैट (Chris Pratt) के साथ बातचीत की और हाल में रिलीज हुई उनकी सीरीज ‘द टर्मिनल लिस्ट’ के सेट पर उनके ‘फार्ट ब्रेक’ के बारे में बताया. सिद्धार्थ की बातों से क्रिस खूब हंसे. सिद्धार्थ ने सेट से क्रिस के एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा, ‘मुझे लगा कि यह मजेदार है.’ क्रिस प्रैट का कहना है कि उन्हें खाने-पीने का बेहद शौक है. उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें अपनी जन्मदिन की दावतों की वजह से ‘फार्ट ब्रेक’ लेने पड़े थे. जिस पर सिद्धार्थ ने कहा कि वे भारत में भी ऐसा ही करना चाहते हैं.

ये भी पढ़ेंः Avtar The Way Of Water: केट विंसलेट का पहला लुक आया सामने, योद्धा बनी एक्ट्रेस को देख फैंस हुए हैरान

जेम्स कैमरुन (James Cameron) ने मई में ‘अवतार’ के सीक्वल ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (Avatar The Way of Water) का टीजर रिलीज कर दिया था. 105 सेकेंड के टीजर ने फिल्म की झलक दिखाई थी. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब इस फिल्म में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली एक्ट्रेस केट विंसलेट (Kate Winslet) का पहला लुक अब सामने आ गया है.