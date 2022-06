Entertainment News Live Updates: सलमान खान को मिला धमकी भरा खत, शाहरुख-कैटरीना को हुआ कोरोना

सलमान खान इन दिनों आईफा अवार्ड्स 2022 (IIFA Awards 2022) के लिए अबू धाबी में हैं. सलमान इस मेगा शो की होस्टिंग करेंगे. जहां सोशल मीडिया पर पहले से ही आईफा से सेलेब्रिटीज की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वहीं अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने नेटिज़न्स को निराश किया है. वीडियो आईफा प्रेस-कॉन्फ्रेंस इवेंट का है जिसे पॉपुलर टीवी होस्ट सिद्धार्थ कन्नन होस्ट कर रहे थे. इस वीडियो क्लिप में सलमान को नोरा फतेही और दिव्या खोसला कुमार के साथ खड़े देखा जा सकता है.

सिद्धार्थ कन्नन जब सलमान खान (Salman Khan) को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सलमान, सिद्धार्थ की बीच में रोकते हुए कहते हैं, “नमस्ते, सलाम आलैकुम, सत श्री अकाल, केमछो, अदाब, अस्सलामुलैकुम, … चुप रहो. इसने हमें बुरी तरह से बोर कर दिया है. आप इन लोगों कैसे मैनेज कैसे करते हैं, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, बहुत…” सलमान यही चुप नहीं होते.

आदित्य रॉय कपूर को कोरोना (Aditya Roy Kapur test positive for COVID 19) के बेहद हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आदित्य रॉय के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ऐसा हो सकता है कि उनकी आने वाली फिल्म ‘ओम: द बैटल विदइन’ (Om: The Battle Within) के ट्रेलर लॉन्च को रिशिड्यूल कर दिया जाए.

रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए एक बड़ा कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन आदित्य के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, इसे फिर से शेड्यूल किए जाने की संभावना है. शनिवार (4 जून) को ही फिल्म के मोशन पोस्टर का आउट किया गया था और इसके साथ मेकर्स ने वादा किया था कि जल्द ट्रेलर सामने आएगा.