Entertainment News Live Updates: 'अनुपमा' से बाहर हुए पारस कलनावत, आलिया भट्ट ने शाहरुख खान को कहा थैंक्स

Entertainment News, 27July Live Updates: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) के मोस्ट पॉपुलर शो ‘अनुपमा’ (Anupamaa) अपने टर्न और ट्विस्ट को लेकर दर्शकों पर पिछले 2 साल से राज कर रहा है. शो में पारस कलनावत ( Paras Kalnawat) अनुपमा के बेटे समर का किरदार निभा रहे हैं. हालांकि शो में उनकी एक्टिंग दर्शकों को काफी पसंद आ रही हैं. लेकिन पारस को लेकर जो अभी खबर आ रही है, वह उनके फैंस के लिए बुरी साबित हो सकती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, पारस कलनावत के खिलाफ शो के मेकर्स ने बड़ा फैसला किया है. शो के डायरेक्टर राजन शाही ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है. अनुपमा में अब समर का रोल खत्म कर दिया गया है.

आलिया भट्ट के फेवरेट हैं शाहरुख खान

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की ‘डार्लिंग्स’ (Darlings) इन दिनों सुर्खियों में है. इसके पीछे कई वाजिब कारण हैं. पहला ये कि आने वाली यह फिल्म आलिया के प्रोडक्शन कंपनी ‘इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस’ के बैनर तले इसे बनाया है और इसके जरिए आलिया ने प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा. दूसरी बात ये है कि आलिया की यह पहली ऐसी फिल्म है, जिसमें वह शाहरुख खान के साथ ऑफ कैमरा काम करने जा रही हैं. ऐसे में ये दोनों सितारे अपने इस नए पहल के लिए काफी एक्साइडेट हैं. इन्हीं सब के बीच आलिया ने शाहरुख के सहयोग के लिए उन्हें थैंक्स कहा और उन्हें अपना सबसे फेवरेट एक्टर और पर्सन कहा. इसके साथ ही आलिया ने ये भी कहा कि वह ‘डार्लिंग्स’ के रिलीज होते ही सबसे पहले उनके साथ मैनीक्योर और पेडीक्योर करवाएंगी.

शमिता-राकेश बापट का सच में हुआ ब्रेकअप

शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और राकेश बापट (Raqesh Bapat) के बीच दूरियां बढ़ गई हैं. ये खबरें पिछले कई दिनों तक सुर्खियों में रहीं. खबरें तो यहां तक थीं कि दोनों के बीच का प्यार अब खत्म हो गया है और दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं. इस मामले पर अब तक शमिता और राकेश दोनों ने चुप्पी साधी हुई थी. लेकिन अब खबर पक्की है कि रिएलिटी शो बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) से एक-दूसरे के करीब आए राकेश बापट और शमिता शेट्टी दोनों का ब्रेकअप हो चुका है. अपने रिलेशनशिप को लेकर हाल ही में दोनों ने ये साफ कर (Shamita Shetty and Raqesh Bapat confirms their break up) दिया है. उन्होंने साफ कहा कि अब वह दोनों साथ नहीं हैं.