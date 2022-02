Entertainment News Live Updates: सफेद दाढ़ी, लंबे बालों में शाहरुख की PIC VIRAL, एक ही फ्रेम में दिखीं जया, श्वेता और नव्या

देशभर से लोग 'इंडियाज गॉट टैलेंट 9' (India's Got Talent 9) में अपना हुनर दिखाने के लिए पहुंचे हैं. शो के एक एपिसोड के दौरान एक जादूगर आया, जिसने शो की जज शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) पर अपना ऐसा करतब दिखाया कि मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) समेत स्टूडियो ऑडियंस हैरान रह गई. जादूगर का एक्ट देखकर ऐसा लगता है कि शिल्पा शेट्टी बिना किसी सपोर्ट के हवा में टंगी हुई हैं. शिल्पा शेट्टी भी खुद को हवा में टंगा देखकर हैरान हुईं.

Entertainment Live News Update 21 February 2022: बॉलीवुड के रोमांस किंस शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के फैन लंबे समय से उनकी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. अभिनेता 2018 में ‘जीरो’ (Zero) के बाद से किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं. ऐसे में उनके फैन बेसब्री से उनक अगली फिल्म की रिलीज के इंतजार में हैं. शाहरुख खान इन दिनों ‘पठान’ (Pathan) में व्यस्त चल रहे हैं. कोरोना वायरस के चलते यह फिल्म काफी प्रभावित हुई है. अन्य फिल्मों की तरह इसकी शूटिंग और रिलीज डेट लगातार टलती जा रही है. अब शाहरुख खान कमबैक के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस बीच उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखकर एक्टर के फैंस का कहना है कि ये लुक रोमांस किंग ने ‘पठान’ (Shah Rukh Khan New Look) के लिए अपनाया है. हालांकि, कुछ अन्य का कहना है कि उन्होंने एक ऐड शूट के लिए ये लुक लिया है.