Entertainment News Live Updates: करणवीर पर भड़कीं साइशा शिंदे, श्रद्धा कपूर का रोहन श्रेष्ठ से हुआ ब्रेकअप!

25 Mar 2022 09:14 (IST)

बंद हो रहा है The Kapil Sharma Show!

‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) के अगर आप फैन हैं और हर शनिवार-रविवार को सब कामकाज छोड़ कपिल शर्मा के हंसगुल्ले लेने के लिए टीवी के सामने चिपक जाते हैं, तो ये खबर आपको मायूस कर सकती हैं. क्योंकि खबर है कि जल्द ‘द कपिल शर्मा शो’ जल्द बंद होने (The Kapil Sharma Show is going to be OFF AIR soon) वाला है और अगर ऐसा होता है तो हर हफ्ते लोगों को हंसी की डोज नहीं मिलेगी.