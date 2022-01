भारतीय सिनेमा को सुपरहिट फिल्में देने वाले मशहूर प्रोडयूसर का हार्ट अटैक से निधन, इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका

भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) में तमाम सुपरहिट फिल्मों का निर्माण करने वाले जाने-माने प्रोड्यूसर जितेश दुबे (Jitesh Dube) का निधन हो गया है जिससे इंडस्ट्री को बड़ा झटका है. जाने-माने निर्माता हार्ट अटैक (Heart Attack) के कारण जिंदगी की जंग हार गए. इस बात की जानकारी सिनेमा से जुड़े संजय भूषण (Sanjay Bhushna) ने अपने सोशल अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर कर दी है. संजय ने अपने फेसबुक पर बताया, ‘हार्ट अटैक से भोजपुरी फिल्म निर्माता जितेश दुबे का निधन…भगवान जितेश दूबे जी की आत्मा को शांति दे.’ उनकी इस पोस्ट पर सैकड़ों लोग प्रोड्यूसर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

जितेश दुबे को भोजपुरी सिनेमा के ‘प्रोड्यूसर किंग’ (Jitesh Dube Was the king producer of Bhojpuri cinema) के रूप में जाना जाता है. क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों का निर्माण किया है. उनकी प्रोडक्शन कंपनी कृष्णा क्रिएशंस (Krishna Creatins) की पहली फिल्म धरम वीर है जिसे खूब सराहा गया था. इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों को अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया जो सुपर डुपर हिट साबित हुई हैं. उनके द्वारा निर्माण की जानी ‘मुन्नी बाई नौटंकीवाली’, ‘बृजवा’, ‘मार देब गोली केहु ना बोली’ और अब उनकी पांचवी फिल्म ‘यादव पान भंडार’ है.

अपने सफल फिल्म निर्माण से जितेश दुबे ने भोजपुरी सिनेमा के बॉक्सऑफिस मार्केट (Bhojpuri Box Office) की वैल्यु बढ़ाई और मूवी दिखाने वाले एग्जिबिटर्स को भी एक खुश किया. उनकी फिल्म ‘मार देब गोली..’ को उनके द्वारा मांगे गए मूल्य पर खरीदा गया था. जानकारी के लिए आपको बता दें कि ‘तेरी आँखों में वो जादू है’ भोजुरी फिल्म में भी जितेश दुबे का योगदान है जिसे उन्होंने अजय कुमार के साथ मिलकर बनाया था.

फिल्म में रानी चटर्जी, पाखी हेगड़े, गुंजन सिंह और सुदीप पांडे हैं. भले ही वे इस दुनिया से अलविदा (Jitesh Dubey Death) कह गए हों लेकिन भोजपुरी दर्शक उनकी फिल्में देखकर हमेशा उन्हें याद रखेंगे.