‘Grahan’ फेम वामीका गब्बी का तलवारबाजी करते वीडियो वायरल, क्या ‘Bahubali: Before the Beginning’ की है तैयारी?

Bahubali: Before the Beginning की शिवगामी का वीडियो वायरल

हाल ही में खबरें आई थीं कि वेब सीरीज ग्रहण फेम वामीका गब्बी (Wamiqa Gabbi) को मेगा फिल्म ‘बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग’ (Bahubali: Before the Beginning) में महारानी शिवगामी (Sivagami) के रोल के लिए फायनल कर लिया गया है. यानी वामीका ओटीटी पर आने वाली सीरीज में शिवगामी का युवास्था की भूमिका निभा रही हैं. लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें तो इसमें साउथ स्टार नयनतारा भी एक खास रोल निभाती नजर आएंगी.

ग्रहण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली एक्ट्रेस वामीका गब्बी का अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक प्रोफेशनल की तरह तलवारबाजी करती दिख रही हैं. वीडियो में वो अपने पार्टनर पर हावी नजर आ रही हैं. इस वायरल वीडियो में वामीका एक मझीं हुई योद्धा की तरह लड़ते दिख रही हैं, जिसके बाद अफवाहें फैलाने लगी हैं कि ये ‘बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग’ (Bahubali: Before the Beginning) सीरीज में शिवगामी के किरदार के लिए का जा रही प्रेक्टिस है. वीडियो को कुछ ही देर में 4 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. साथ ही फैंस ढेर सारे कमेंट भी कर रहे हैं और अपनी चहेती एक्ट्रेस से पूछ रहे हैं कि क्या ये Bahubali: Before the Beginning की तैयारी चल रही है? देखिए ये दमदार वीडियो यहां….

बता दें पिछले कुछ समय में वामिका गब्बी की फैन फॉलोइंग में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. उनके इंस्टाग्राम पर कई बोल्ड फोटोज भी अपलोड हुए हैं, जिसपर भर-भरकर कमेंट आते हैं. वामिका को इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. उनके कई ग्लैमरस वीडियो और फोटोज इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं. कई समय से शो ग्रहण की जबरदस्त चर्चा चल रही थी, जिसमें मनु का किरदार निभाने वाली वामिका गब्बी ने अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया है. वो पंजाब और साउथ दोनों ही इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं. अपने करियर की शुरुआत में वामिका कई फिल्मों में छोटे रोल्स भी कर चुकी हैं. वामिका जब वी मेट, लव आजकल और मौसम जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड कैरेक्टर भी नजर आई थीं.