Photos: परिवार संग गोल्डन टैंपल पहुंचे अल्लू अर्जुन, वाइफ स्नेहा रेड्डी को खास अंदाज में किया बर्थडे विश

Allu Arjun gives best wishes to Wife: साउथ के यूथ आइकन स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) अपनी एक्टिंग और फिल्मों के साथ-साथ परिवार और भारतीय संस्कृति को प्राथमिकता देने को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं. भारतीय संस्कृति और परिवार के साथ लगाव की तस्वीरें अक्सर फैंस का दिल जीत लेती हैं. ऐसे में अब एक्टर ने एक बार से अपने संस्कारों का परिचय दिया है. उन्होंने पत्नी स्नेहा रेड्डी के जन्मदिन (Allu Sneha Reddy Birthday) के मौके पर अमृतसर के गोल्डन टैंपल के दर्शन किए हैं. अपनी लविंग लाइफ के जन्मदिन को उन्होंने यादगार और स्पेशल बना दिया है. इतना ही नहीं एक्टर ने एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करके भी उन्हें बर्थडे विश किया है.

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की पत्नी स्नेहा रेड्डी (Allu Sneha Reddy) आज यानी कि 29 सितंबर, 2022 को अपना 37वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके को स्टाइलिश स्टार ने उनके लिए स्पेशल बना दिया है. एक्टर की पत्नी और बच्चों के साथ फोटोज भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें वो पूरे परिवार के साथ गोल्डन टैंपल दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर सामने आई फोटोज में उनका और उनके परिवार का ट्रेडिशनल अंदाज देखने के लिए मिल रहा है. पूरी संस्कृति और नियमों का पालन करते हुए उन्होंने गोल्डन टैंपल के दर्शन किए हैं. इतना ही नहीं फैंस को उनका ये अंदाज इतना पसंद आया है कि लोग ट्विटर पर अल्लू स्नेहा रेड्डी को जमकर बर्थडे विश कर रहे हैं और यहां तक कि उनका नाम तक ट्रेंड कर रहा है. लोग इनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

अल्लू अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर पत्नी को किया बर्थडे विश

अल्लू अर्जुन ने इंस्टाग्राम (Allu Arjun Instagram) पर भी पत्नी अल्लू स्नेहा रेड्डी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी है. उन्होंने पूरी फैमिली के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके सामने दो-दो केक और दोनों बच्चे हैं. वो सभी एक साथ पोज दे रहे हैं. इस सेलिब्रेशन के दौरान कपल बेहद खुश दिख रहा है. फोटो को शेयर करने के साथ ही उन्होंने लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे क्यूटी’. इसके साथ ही ‘पुष्पा’ एक्टर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि स्नेहा बेटी अरहा के साथ केक काट रही हैं.

शादी को हो गए 12 साल

आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन जितने बेहतरीन एक्टर हैं उतने ही प्यारे एक पति और पिता भी हैं. वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं. अल्लू और स्नेहा (Allu Arjun-Allu Sneha Reddy Marriage) की शादी को 12 साल हो गए हैं. दोनों ने 6 मार्च, 2011 को शादी की थी. शादी से पहले वो कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहे थे. शादी के करीब 3 साल बाद स्नेहा ने बेटे अयान को जन्म दिया था और 2016 में दूसरे बच्चे के रूप में बेटी अरहा को जन्म दिया था. अल्लू अर्जुन और स्नेहा बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं. इनकी शादी को भले ही 13 साल हो गए हैं मगर कपल को देखकर लगता है कि इनकी शादी अभी हुई है.