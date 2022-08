B'day Spl: बर्थडे पर नागार्जुन के फैंस को मेकर्स ने दिया बड़ा सरप्राइज, जारी किया 'द घोस्ट' से नया डैशिंग लुक

Nagarjuna The ghost New Poster: साउथ एक्टर नागार्जुन (Akkineni Nagarjuna) आज यानी कि 29 अगस्त को अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनके जन्मदिन (Akkineni Nagarjuna Birthday) के मौके पर मेकर्स की ओर से एक्टर के फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज दिया गया है. फिल्म 'द घोस्ट' (The Ghost look) से उनका नया लुक जारी किया गया है.











Follow us on