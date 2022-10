Robbie Coltrane Died: नहीं रहे 'हैरी पोटर' के हैग्रिड, स्कॉटलेंड के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन

हैरी पोटर नाम की मशहूर फिल्म सीरीज में हैग्रिड का किरदार निभाने वाले अभिनेता Robbie Coltrane का शुक्रवार को निधन हो गया. Robbie Coltrane 72 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार थे. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. Robbie Coltrane की एजेंट Belinda Wright ने बताया कि वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे.

इसके बाद उन्हें फालक्रिक, स्कॉटलैंड के पास Forth Valley Royal Hospital में भर्ती कराया गया था. Belinda Wright ने बताया कि Robbie अनोखी प्रतिभा के धनी थे. हैरी पोटर फिल्मों की सीरीज में उनके किरदार को पूरी दुनिया में पसंद किया गया था.

हैग्रिड के किरदार को बच्चों, वयस्क और बूढ़ों द्वारा भी उतना ही प्यार दिया गया. Robbie की एजेंट बेलिंदा ने बताया कि पिछले 40 सालों में उनकी एजेंट थी. इस दौरान हमने साथ में भरपूर काम किया. Robbie एक संजीदा और प्रतिभाशाली एक्टर थे और शानदार क्लाइंट थे. मैं उन्हें हमेशा याद करूंगी. Robbie के निधन के समय उनकी बहन Annie Rae, उनके बच्चे Spencer and Alice और उनकी मां Rhona Gemmell मौजूद रहीं.

Robbie के निधन पर यूके समेत पूरी दुनिया के अभिनेताओं ने शोक जताया है. actor Stephen Fry ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए भावुक ट्वीट किया है. स्टीफन ने लिखा कि 40 साल पहले जब रोबी से मुलाकात हुई तो एक साथ कई भावनाओं से भर गया था. एक संजीदा और मजाकिया व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया. इसका गहरा दुख रहेगा. बता दें कि रोबी हाल ही में रोबी ITV के डिटेक्टिव ड्रामा Cracker and the James Bond films Goldeneye and The World Is Not Enough में अभिनय करते नजर आए थे.