American Music Awards: दो कैटेगरी में टक्कर दे रहा BTS, अवॉर्ड की दौड़ में BLACKPINK भी

अमेरिकन म्यूजिक अवॉर्ड 2022 (American Music Awards 2022) के लिए बीते गुरुवार को नॉमिनेशन का अनाउंसमेंट किया गया है. इस बार कई बड़े आर्टिस्ट अवॉर्ड को लेकर आमने-सामने होंगे. लोगों का पसंदीदा बीटीएस भी दो कैटेगरी में शामिल है. इस सम्मानीय अवॉर्ड को लेकर फैंस के बीच अभी से उत्सुकता नजर आ रही है. अवॉर्ड सेरेमनी लॉस एंजलिस के माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में 21 नवम्बर को आयोजित होगी.

इस बार नॉमिनेशन में कुछ बदलाव करने के साथ ही कुछ नई कैटेगरीज भी एड की गई हैं. इस बार आर्टिस्ट ऑफ द ​ईयर के लिए सात नॉमिनीज हैं. इनमें लेटिन सेंसेशन बेड बन्नी (Bad Bunny) 8 नोमिनेशन के साथ टॉप पर हैं. उनके साथ ही बेयोंस, टेलर स्विफ्ट और ड्रेक (Beyoncé, Taylor Swift and Drake) को 6 नॉमिनेशन मिले हैं. इसके अलावा ऐडेले, हैरी स्टाइल्स और द ​वी​केंड (Adele, Harry Styles, and The Weeknd) को पांच कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. वहीं, के पॉप (K-pop) कैटेगरी में बीटीएस, ट्वाइस, ब्लैकपिंक, सेंवटींन और टूमॉरो एक्स टूगेदर (BTS, TWICE, BLACKPINK, SEVENTEEN and TOMORROW X TOGETHER) को जगह मिली है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

40 आर्टिस्ट्स को पहली बार नॉमिनेशन

म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों की तो इस अवॉर्ड को लेकर चर्चा हो रही रही है. साथ ही इस बार 40 ऐसे नाम भी हैं, जिन्हें पहली बार इस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेशन मिला है. इनमें जैक हरलो, टेम्स, लेटो, ब्लैकपिंक, एनिटा, स्वीडिशन हाउस माफिया जैसे नाम शामिल हैं. वहीं, सबसे फेवरेट टूरिंग आर्टिस्ट एल्टन जॉन ने भी फिर से नॉमिनेशन में जगह बनाई है.

टेलर स्विफ्ट के नाम है रिकॉर्ड

अमेरिकन म्यूजिक अवॉर्ड में सबकी नजरें आर्टिस्ट ऑफ द ईयर पर टिकी रहती हैं. इस कड़ी में इस बार कई बड़े नाम दौड़ में हैं. टेलर ​स्विफ्ट Taylor Swift एक बार फिर इस कैटेगरी में शामिल हैं. टेलर 6 जीत के साथ इस कैटेगरी में रिकॉर्ड होल्डर हैं. इसके आलाव वे कुल 34 एमए अवॉर्ड हासिल कर चुकी हैं.

सोनम ने बहनोई करण को दी B'day की बधाई आगे देखें…

बता दें कि अवॉर्ड के लिए सभी कैटेगरी के लिए फैन वोटिंग शुरू हो चुकी है. वहीं पसंदीदा के पॉप आर्टिस्ट के लिए वोटिंग 1 नवम्बर से शुरू होगी.