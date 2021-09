एंजेलिना जोली ने किया खुलासा, ब्रैड पिट से शादी के दौरान थीं खौफजदा, जानिए वजह

Angelina Jolie:हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली (Angelina Jolie) हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुई हैं. फिलहाल अपनी फैमिली और हस्बैंड ब्रैड पिट (Brad Pitt) को लेकर अपने डर को शेयर कर सुर्खियों में आ गईं हैं. फीमेलफर्स्ट डॉट को डॉट यूके की माने को एंजोलिना ने दावा किया था कि उनके पूर्व पति ने उनके बच्चों मैडॉक्स,पैक्स, जहरा, शिलोह और नॉक्स-विविएन को टॉर्चर किया था. उनके बड़े बेटे मैडॉक्स के साथ प्राइवेट प्लेन में घटना भी हुई थी.

एंजेलिना जोली ने एक इंटरव्यू में हॉलीवुड एक्टर ब्रैड से शादीशुदा लाइफ के बारे में शेयर किया है. एक्ट्रेस का कहना है कि वह अपने बच्चों की परवरिश को लेकर डरी हुई थीं. ‘द गार्जियन’ न्यूज पेपर ने एंजेलिना से पूछा था कि उन्होंने बच्चों की राइट्स पर बुक लिखने का फैसला क्यों किया तो उन्होंने कहा कि लीगल वजहों से इस बारे में नहीं बता सकती हैं.

प्रकाशन के मुताबिक ‘हॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपने डिवोर्स और घरेलू हिंसा के आरोप की तरफ इशारा किया जो ब्रैड के खिलाफ लगाए थे’. जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि ‘क्या उन्हें अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह डर है तो बताया कि उनकी शादी बहुत कॉम्लेक्स थी. ‘Those Who Wish Me Dead’ एक्ट्रेस का कहना है कि अपने फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव हैं और चाहती हैं कि पिट और उनके बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से रहें और अच्छा करे, हम हमेशा एक फैमिली रहेंगे’.

ये भी पढ़िेए-एंजेलीना जोली ने अफगानिस्तान की लड़की का लेटर शेयर कर किया मदद का वादा, बोलीं-‘पीछे नहीं हटूंगी’

हाल ही में एंजेलिना जोली ने इंस्टाग्राम पर अपना पहला पोस्ट शेयर कर अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई थी. हॉलीवुड एक्ट्रेस ने एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान (Afghanistan) की एक टीनएज लड़की का लिखा हुआ लेटर शेयर कर अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करने का वादा किया था. इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने की वजह बताते हुए लिखा था कि ‘उन्हें अफगानिस्तान के लोगों का दर्द देखा नहीं जा रहा है. तालीबान के कब्जे के बाद वहां के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. खास कर लड़कियों के लिए तो हालात बेहद खौफनाक है’.