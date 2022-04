Avatar 2 होगा और भी ज्यादा भव्य और शानदार, याद कर लीजिए 2028 तक की रिलीज Dates

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ‘अवतार 2’ का ट्रेलर दर्शकों के बीच होगा. फिल्म के निर्देशक जेम्स कैमरून (James Cameron) मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘अवतार’ का सीक्वल लेकर आने के लिए तैयार हैं. ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (Avatar: The way of Water) का अब पहला फुटेज भी जारी किया गया है. साथ ही, अवतार 2 को रिलीज करने से पहले 23 सितंबर को फिल्म के पहले पार्ट को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया जाएगा. सिनेमा कॉन में डिज्नी के पैनल के दौरान, निर्माता जॉन लैंडौ (Jon Landau)ने ‘अवतार 2’ के पहले फुटेज रिलीज के दौरान कही.

इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून मीटिंग में नहीं शामिल हो पाए. सिनेमा कॉन की मौजूदगी में 3डी में एक मिनट का ट्रेलर रिलीज किया गया जिसमें कोई डायलॉग नहीं था. इस ट्रेलर में दर्शकों को समुद्र और झील के खूबसूरत विजुअल दिखाए गए. साथ ही पेंडोरा की दुनिया दिखाई गई और ट्रेलर में नाविक को स्थानीय लोगों को समुद्री जीव जैसे व्हेल और पोलिकल से बातें करते भी दिखाया गया है. निश्चित रूप से यह फिल्म लोगों के बीच छा जाने के लिए तैयार है.

जानें कब रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर

आपको बता दें कि पहली फिल्म में ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ में 10 साल के बाद अब सूली परिवार किस तरह की पेरशानियां झेलता है इसे भी फिल्म में दिखाया जाएगा. इस फिल्म का ट्रेलर 6 मई को रिलीज किया जाएगा. इस एक मिनट के ट्रेलर और फिल्म से जुड़ी हर जानकारी एक रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से डॉयेरेक्टर जेम्स कैमरून ने दी. उन्होंने मीटिंग में अपनी बात रखते हुए कहा कि इसे सबसे बड़ी स्क्रीन और 3डी उपलब्धता के हिसाब से डिजाइन किया गया है.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

वहीं, प्रोड्यूसर जॉन लैंडो ने कहा कि हम दर्शकों को ऐसा अनुभव देना चाहते हैं तो पहले कभी उन्हें नहीं मिला हो. यह सिनेमाघरों में विशेष रूप से संभव है. आपको बता दें कि ‘अवतार 2’ 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. साथ ही इस फिल्म का सीक्वल 20 दिसंबर 2024, 18 दिसंबर 2026 और 2028 में रिलीज होगा. यानी कि फिल्म रिलीज का अगले छह सीलों का सेड्यूल मेकर्स ने तैयार रखा है.