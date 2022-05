'अवतार 2' का ट्रेलर हुआ रिलीज, VIDEO में देखें पेंडोरा की नीली दुनिया का शानदार नजारा

'अवतार: द वे ऑफ द वॉटर' (Avatar The Way of Water trailer) का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है. जेम्स कैमरून निर्देशित यह फिल्म इसी साल 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 'अवतार 2' के विजुअल्स शानदार हैं. ट्रेलर ने दर्शकों को पेंडोरा की नीली खूबसूरत दुनिया की झलक दिखाई है. फिल्म का ट्रेलर इंटरनेट पर वायरल हो गया है.











