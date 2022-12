Avatar 2 BO Collection: वीकेंड पर दिख रहा उछाल, दुनियाभर में कमा लिए 1500 करोड़! भारत में भी धुआंधार कमाई

मुंबई. जेम्स कैमरून (James Cameron) लम्बे समय बाद अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर आए हैं. दर्शक भी उनकी इस क्रिएशन के कायल हो चुके हैं. यही कारण है कि फिल्म ‘अवतार: दि वे ऑफ वॉटर’ (Avatar: The Way of Water) दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब साबित हो रही है. इसका अंदाजा फिल्म के बिजनेस से लगाया जा सकता है. फिल्म ने पहले दिन जहां नए रिकॉर्ड अपने नाम किए. वहीं, दूसरे दिन भी इसका जलवा बरकरार रहा. दुनिया भर में फिल्म का कुल बिजनेस 1500 करोड़ तक पहुंच चुका है.

फिल्म ‘अवतार’ का पहला भाग साल 2009 में रिलीज हुआ था. इसके बाद जेम्स ने फिल्म के दूसरे भाग के लिए काफी इंतजार किया ताकि फिल्म में कोई कमी ना रहे. फिल्म को लेकर लम्बे समय से दर्शक इंतजार कर रहे थे. जब 16 दिसम्बर को फिल्म रिलीज हुई तो पहले ही दिन 41 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत हुई.

वीकेंड बढ़ाएगा कमाई

हर फिल्म के बिजनेस में वीकेंड का बड़ा अहम रोल होता है. छुट्टी एंजॉय करने के लिए लोग सिनेमाघर की तरफ रुख करते हैं. ‘अवतार’ के दूसरे भाग को भी शनिवार का फायदा मिला और फिल्म की कमाई में 10 से 15 प्रतिशत तक का इजाफा देखने को मिला. बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन 42 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. फिल्म ने खास तौर पर आंध्रप्रदेश और केरला में सबसे अच्छा बिजनेस किया. इस तरह फिल्म ने दो दिन में 83 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस का कर लिया है.

खबरों के अनुसार, हिन्दी बेल्ट में दूसरे दिन फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया. मुंबई और नोर्थ इंडिया में 25 प्रतिशत तक का शनिवार को बिजनेस हुआ. ऐेस में माना जा रहा है कि रविवार का दिन फिल्म के लिए और बेहतर सा​बित हो सकता है. तीसरे दिन फिल्म और अच्छा कलेक्शन कर सकती है. अनुमान लगाया जा रहा है कि वीकेंड कलेक्शन 125 करोड़ रुपये से ज्यादा रह सकता है.