Avatar 2 Box Office Collection: 'अवतार 2' ने 3 दिन में की बजट से ज्यादा कमाई, भारत में भी तोड़े कई रिकॉर्ड

मुंबई. Avatar The Way Of Water Box Office Collection Day 3: ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ ओपनिंग डे से ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए मात्र 3 दिन ही हुए है और यह भारत में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म को जेम्स कैमरून (James Cameron) ने डायरेक्ट किया है. फिल्म कमाई से साफ दिख रहा है कि इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स से कितना प्यार मिल रहा है. सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनियाभर में ऑडियंस में सिनेमाघरों में इस पानी की इस नीली दुनिया के एक्शन और ड्रामा को एन्जॉय कर रही है.

‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ (Avatar The Way Of Water) यानी ‘अवतार 2’ ने भारत में ओपनिंग डे पर 41 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजनेस किया. दूसरे दिन इसने 44 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया. पहले दो दिन में ही अवतार 2 ने 86 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया था. फिल्म ने रविवार को रिकॉर्ड तोड़ते हुए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है. यानी फिल्म ने मात्र तीन में दिन में 136.45 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है.

‘अवतार 2’ इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ की कमाई की, तो इसने दो दिन में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजनेस कर लिया था. रविवार की कमाई के अनुमानित आंकड़े के हिसाब से इसका कलेक्शन इसके बजट को पार कर गया है. फॉर्च्यून वेब साइट के मुताबिक, फिल्म ने अबतक 35 अरब 95 करोड़ 59 लाख 82 हजार 975 रुपए की कमाई कर ली है. जबकि फिल्म 1900 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई है.

पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज हुई ‘अवतार 2’

कॉमस्कोर इंक के सीनियर मीडिया एनालिटिक पॉल डेरगाराबेडियन का कहना है कि यह फिल्म अमेरिका और कनाडा में 12,000 से ज्यादा स्क्रींस और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 40,000 स्क्रींस पर रिलीज हुई है. इतने बड़े स्तर पर रिलीज होने वाली यह डिज्नी के इतिहास में पहली फिल्म बनी है. यह पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज हुई है. ऐसा न के बराबर या बहुत कम होता है.